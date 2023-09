Na Griekenland krijgen ook Turkije en Bulgarije te maken met overstromingen

Storm Daniel teistert Griekenland sinds maandag en veroorzaakt landverschuivingen, hevige stortbuien en overstromingen. Infrastructuur is vernietigd, auto’s spoelden weg en heel wat huizen en handelszaken zijn overstroomd. En dat in een land dat deze zomer al af te rekenen kreeg met vernietigende bosbranden.

De vernieling van een brug veroorzaakte de ineenstorting van elektriciteitspalen. Eerder kwam een veehouder om het leven toen een muur het begaf onder de druk van het water in de havenstad Volos en vandaag werd het lichaam van een oudere vrouw aangetroffen in de regio van Pilion, in Centraal-Griekenland. ‘Het lichaam werd gevonden onder een stapel hout’, aldus een brandweerman aan Reuters. Intussen wordt verder gezocht naar drie andere vermisten.

Dinsdagavond moesten ook 94 bewoners uit een rusthuis geëvacueerd worden nadat stortregens een deel van het gebouw hadden beschadigd. Een getuige vertelde aan Reuters hoe de nabijgelegen rivier delen van de weg opslokte en een treinstation in Volos overspoelde, waardoor het treinverkeer verstoord raakte. Waterstromen veegden auto’s van de baan.

De stortbuien in Griekenland zouden volgens de lokale weerdienst de extreemste regenval zijn sinds de metingen in het land. Een dorpje in de regio van Pilion kreeg dinsdagavond maar liefst 75,4 centimeter regen te slikken. Gemiddeld valt er jaarlijks in de regio rond Athene hooguit 40 centimeter regen.

Storm Daniel volgt net nadat grote bosbranden en een hittegolf Griekenland al zwaar trof, grote gebieden bos en landbouwgrond gingen deze zomer in vlammen op. Bij die branden vielen 20 doden.

De Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis schreef de bosbranden en de stormen toe aan de klimaatopwarming en erkende dat zijn centrumrechtse regering de bosbranden ‘duidelijk niet zo goed heeft aangepakt als we zouden gewild hebben’. ‘Ik ben bang dat zorgeloze zomers zoals we ze vroeger kenden zullen ophouden te bestaan en dat de komende zomers waarschijnlijk alsmaar moeilijker zullen worden.’

Overstromingen in Turkije en Bulgarije

Na Griekenland kregen ook buurlanden Turkije en Bulgarije gisteren af te rekenen met noodweer. Hevige stortbuien veroorzaakten plotse overstromingen in het noordwesten van Turkije, in de buurt van de grens met Bulgarije, en in de districten Basksehir en Kucukcekmece.

Daarbij vielen al minstens vijf doden, drie andere mensen zijn nog vermist. Onder hen twee toeristen die werden meegesleurd door een stortvloed op een kampeerplek in het noordwesten van Turkije. Toen het water plots opdook, waren volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Ali Yerlikaya, twaalf vakantiegangers aanwezig. De zoekacties naar de andere vermisten gaat onverminderd door. Yerlikaya beloofde de getroffen gezinnen in overstroomde gebieden financiële steun.

In Istanboel viel ongeveer 125 kilogram neerslag per vierkante meter op zes uur tijd. Dat is vergelijkbaar met wat de stad normaal in een hele maand september te verwerken krijgt, aldus een mededeling van de gouverneur van Istanboel.

Buurland Bulgarije bleef evenmin gespaard. Bij overstromingen in de regio van de Zwarte Zee vielen al minstens twee doden.