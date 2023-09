Een oergezellige camping waar kinderen zich onmogelijk kunnen vervelen

Zo’n plek waar kinderen moddertaarten bakken, met blote voeten door de plassen rennen, of zich kunnen uitleven in een klimboom en houten speelwinkel (met echte winkelkarretjes). Lien Lammar was nog geen vijf minuten op deze Nederlandse camping, en ze was al blij.

WAT?

De naam is niet gelogen: Oergezellig is een plek waar je kampeert tussen de bloemen en de bomen, en waar kinderen op blote voeten door de plassen rennen als het geregend heeft. Het is een kleinschalige camping met 25 kampeerplekken. Wij hadden onze eigen tent mee, maar op het terrein staan ook enkele gepimpte retrocaravans, houten ecohuisjes en ingerichte tenten die je kan huren.

WIE?

De camping wordt uitgebaat door Vera en haar man Philippe, die op het domein wonen met hun vier jonge kinderen. Vera is hier opgegroeid: haar ouders begonnen dertig jaar geleden een camping in hun (veel te) grote tuin. Toen zij drie jaar geleden met pensioen gingen, nam Vera de camping over, maar niet zonder er eerst met de snoeischaar en verfborstel door te gaan. De strakke hagen en percelen maakten plaats voor een ‘wilder’ kampeerterrein met veel planten, verborgen hoekjes en kleurrijke huisjes.

WAAROM?

Voor onze jaarlijkse fietskampeertrip, dit keer in Nederland, waren we op zoek naar kleine campings waar we zorgeloos konden verblijven met een peuter en een kleuter. In het boek Campings waar je blij van wordt van Marlieke Kroon en Renee Schouwenburg vonden we Camping Oergezellig. We waren nog geen vijf minuten op het kampeerterrein of ik was al blij. De camping is verzorgd maar niet afgelikt. Het gras staat hoog, het speelveld is lekker rommelig, overal slingeren fietsjes, speelgoedtractoren en verkleedkleren rond. Er zijn klassieke speeltuiningrediënten zoals glijbanen en een trampoline, maar ook een modderspeelplek met klimboom en een houten speelwinkel met echte winkelkarretjes, een toonbank en lege verpakkingen in de rekken. Camping Oergezellig heeft alles om je kinderen uren bezig te houden.

WAAROM NOG?

Vera en Philippe hechten veel belang aan contact met hun gasten. Ze lopen vaak rond op de camping en zijn heel bereikbaar voor een babbeltje of een vraag. Er is geen cafetaria of restaurant op het domein, maar dat vonden we geen gemis. Eén keer per week kookt Vera voor de hele camping met groenten uit haar eigen tuin of van boerderijen uit de buurt. Wij schoven mee aan de lange tafels voor smaakvolle spaghetti en een oosterse curry. Een paar keer per week worden er activiteiten georganiseerd, zoals knutselen, koekjes bakken of marshmallows roosteren boven het vuur. Ook fijn: de aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Oergezellig heeft daardoor de mooiste sanitaire ruimte die ik ooit al op een camping heb gezien, met oude linnenkasten als wastafel en antieke houten spiegels aan de muur. Er is trouwens ook een ruime gezinsbadkamer waar onze zonen in een babybadje konden plonzen terwijl we zelf onder de douche stonden. Allemaal dingen waar wij ook weer blij van werden.

WAAROM NIET?

Oergezellig richt zich op gezinnen. Het loopt er vol kinderen die luidruchtig spelen, fietsen en moddertaarten bakken, maar ook ruziemaken, huilen, roepen of niet willen slapen. Zelfs als je zelf kinderen hebt, kan dat weleens te veel worden, want de camping is zo klein dat je al van het terrein moet om wat stilte op te zoeken. Ook voor onze oudste zoon bleek het bij momenten toch wat te druk. Hij speelde soms liever met de kiezels onder de gemeenschappelijke eettafels dan met de andere kinderen in het zand.

WAAR?

Oergezellig ligt op een paar kilometer van Kinrooi, net over de Nederlandse grens. Rond het dorpsplein van Stramproy – op wandelafstand van de camping – vind je twee grote supermarkten en een ijssalon. De camping ligt in Grenspark Kempen-Broek, een bijzonder groot natuurgebied dat zich uitstrekt tussen Maaseik en Weert en waar je volop kan wandelen of fietsen. In Weert, op enkele kilometers van Oergezellig, kun je zwemmen in het Blauwe Meertje, met wit zandstrand én palmbomen.

HOEVEEL?

Voor drie nachten met een eigen tent betaal je in het hoogseizoen ongeveer 85 euro (voor twee volwassenen en twee kinderen, inclusief reserveringskosten en toeristenbelasting). Voor een oergezellige camping als Oergezellig vonden wij dat een zeer fijne prijs.

Molenbroek 156039 RJ Stramproy (Nederland)oergezellig.nl

