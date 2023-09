Zes jaar cel voor leerkracht die jarenlang jonge leerlingen aanrandde

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft P.T., die leerkracht was op een basisschool, veroordeeld tot zes jaar cel voor de aanranding van twaalf leerlingen. Een voormalige schooldirectrice werd vrijgesproken van schuldig verzuim.

De voormalige leraar P.T. stond terecht voor de aanranding van zestien meisjes. De rechtbank achtte voor twaalf slachtoffers de schuld bewezen. Voor twee slachtoffers waren de feiten verjaard en voor twee andere minderjarigen stonden de vermeende feiten niet vast.

De man was woensdag zelf niet aanwezig op de erg drukke zitting, waar hij tot zes jaar effectieve celstraf werd veroordeeld. Hij mag twintig jaar lang geen functie meer uitoefenen in het onderwijs. Het Openbaar Ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in. P.T. zal zich dus later moeten aanmelden aan de gevangenis.

Op schoot

De 62-jarige man gaf les in het vierde leerjaar van de Turnhoutse school Sint-Franciscus. In augustus 2021 begon een onderzoek toen ouders van een ex-leerlinge klacht indienden. Daaruit kwam naar voren dat hij in de periode van 1991 tot 2020 meerdere jonge meisjes in de klas op de schoot had genomen en had betast onder de kleren. Andere leerlingen zaten op die momenten in de klas, maar hadden niets door.

De ex-directrice van de school stond mee terecht voor schuldig verzuim omdat het onderzoek had uitgewezen dat ze meermaals signalen had gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Zij werd vrijgesproken.