Welk gemberdrankje geeft de juiste kriebel in de keel?

VOOR STOERE DRINKERS

N°2 Brut, Gimber

Het nadeel aan de klassieke gemberextracten is dat ze vaak mierzoet zijn. Daarom kijk ik uit naar deze variatie op de originele Gimber: de ‘brut’-versie bevat bijna de helft minder suiker en is opgeleukt met aroma van yuzu – een Japanse citrusvrucht met een delicaat, zuur smaakje – en tijm. Doordat er minder suiker in zit (17,4 g per 100 ml) kun je van dit extract een glaasje mixen dat lekker doordrinkt. De hitte van de gember komt sterker naar voren en wordt niet getemperd door zoetigheid, wat een straffe fles voor stoere drinkers oplevert. Het aroma van de yuzu is zo subtiel dat wij het amper proeven en ook de tijm is slechts een zweempje in de verte. Wij vinden het een vurig drankje dat je een schop onder de kont geeft zonder dat er een suikerstorm door je lijf raast.- 25,95 euro voor 700 ml. In de meeste supermarkten of via gimber.com

VERSLAVENDE DORSTLESSER

Oye Yaar

Oye Yaar is een Indiaas geïnspireerd drankje van Belgische makelij. Het krachtige elixer bestaat voor 20 procent uit versgeperste biologische kurkuma, aangevuld met gember, citroen, ananas, agavesiroop, hibiscus en pittige pepers. Aangelengd met een geut spuitwater is het een heerlijk, knaloranje, verfrissend drankje, waarbij je vooral de fruitige en aardse smaak van de verse kurkumawortel proeft. De extra pit van de gember en frisse zuren van de citroen maken het extreem dorstlessend en al even verslavend. Voor iemand die menig wit aanrecht voorgoed heeft bevlekt in een poging vers kurkumasap te persen (ja, ik), is deze fles een geschenk uit de hemel. Ook het suikergehalte ligt laag (15,3 g per 100 ml), zonder daarbij in te boeten op een gulle smaak.- 24 euro voor 500 ml. Via kazidomi.com

FLAUWE LIMONADE

Gili

Gili is een Belgisch concentraat met gember, citroen en honing. Bij een eerste keer snuffelen, ruiken we vooral een sterk en ietwat stoffig citroenaroma. Na de toevoeging van spuitwater proeven we een flauwe limonade, waarbij we de krachtige kick van gember missen. Naar het bloemige smaakje van honing of de lekker prikkelende zuren van citroen is het vergeefs zoeken. Na al het straffe geweld dat we hiervoor proefden, blijven we met deze fles op onze honger zitten. Een voordeel is wel het lage suikergehalte: met zo’n 10 g per 100 ml scoort deze fles het best.- 21,95 euro voor 500 ml. Via juttu.be

GEMBER DIE NAAR MUNT SMAAKT

Ginger Jack

Niet het kriebelende aroma van gember, maar wel de koele geur van munt vliegt ons tegemoet als we de massieve fles openen. Over deze limonade zijn we niet te spreken: er is maar een suggestie van gember te bespeuren en we proeven vooral munt. Aangezien er nergens munt op de fles vermeld staat en in de ingrediëntenlijst slechts ‘kruiden’ worden opgelijst, is dit een gekke keuze. Bovendien is dit drankje erg zoet, hoewel er op de website met de gezondheidsvoordelen wordt geschermd. Wij raden aan: zie je deze fles in het rek in de supermarkt, loop er dan met een grote boog omheen.- 23,95 euro voor 700 ml. In Colruyt & Bio-Planet

VOOR EEN COCKTAIL MET PIT

Sweet Lilly, Gimber

Deze tropische versie van de klassieke Gimber is opgepept met ananas, passievrucht en kurkuma. Dat levert een zoet drankje op waarin je eerst de exotische vruchten proeft en later een milde kriebel van de gember. Dit flesje is een heel toegankelijke versie van een gemberelexir met toch voldoende pit: een allemansvriend. De originele extra smaken zijn leuk om een cocktail zwier te geven. Meer dan van de zoete Gimber houden wij van de minder gesuikerde ‘brut’-editie, dus onze wens is een versie van deze verrassende smaak in een minder zoete uitvoering.- 25,95 euro voor 700 ml. In de meeste supermarkten of via gimber.com