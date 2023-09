Een dodelijk spelletje

In beeld Leven in oorlog

Bij goed weer bedienen deze drie jongemannen vanuit een ingegraven betonnen bunker in een veld ergens in de regio rond Bachmoet een drone. Van het eerste ochtend- tot het laatste avondlicht bespieden ze vanop 1 kilometer hoogte de Russische troepen. Zodra ze iets opmerken, geven ze de coördinaten door aan hun collega’s van de artillerie. Omdat het eerste schot zelden raak is, sturen ze de artillerie nadien verder bij.

De naam van de drone is Furia, een verwijzing naar de Griekse wraakgodinnen. Hij is in 2014 ontwikkeld in Kiev en kost 40.000 – zonder bedieningspaneel. De drone is anderhalve meter groot, kan twee uur vliegen, haalt een hoogte van drie kilometer en heeft een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Zijn actieradius bedraagt 30 kilometer. Het is verbluffend hoe de drone kan inzoomen, zelfs een ongetraind oog zoals het mijne heeft geen moeite om alles op de begane grond te herkennen.

Maar op twee uur tijd hebben we vrijwel niets zien bewegen. Serge, de piloot, vooraan op de foto, bevestigt: ‘Door de drones is oorlog voeren verworden tot verstoppertje spelen.’ Eén keer zien we wel twee Russische soldaten naar een huis wandelen. De coördinaten worden doorgegeven, maar er wordt niet geschoten. ‘Wij zoeken tanks en andere artillerie. Russen zouden in dit geval wel schieten, maar zij moeten dan ook niet zuinig zijn met hun munitie.’

Toch kan ik na twee uur kijken naar ongecensureerde beelden van de ‘overkant’ enkel maar besluiten dat Oekraïne over voldoende munitie beschikt om aan de andere kant van de frontlijn een post-apocalyptisch landschap te creëren.

De Standaard-fotograaf Gert Jochems geeft in deze reeks een inkijk in het leven van alledag in Oekraïens oorlogsgebied.