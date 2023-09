Zo lekker dat onze recensent geen drupje in zijn bord achterliet

Moet je buiten de lijntjes kleuren om indruk te maken? Bruno Vanspauwen vindt alvast van niet: de culinaire hemel kan ook klassiek en harmonieus zijn. In Hoeve De Bies in Voeren verzucht hij al meteen, bij de bouillon met zalmforel: ‘Wat een perfect gerecht, zeg.’

Hoeve De Bies Bies 4, 3790 Sint-Martens-Voeren, tel. 043 812 340, hoevedebies.be, 's avonds open van donderdag tot maandag, ‘s middags van vrijdag tot zondag

Ooit woedde hier een taalstrijd, nu ligt Voeren er – als Vlaamse enclave in Wallonië – vredig bij. Net zoals de prachtig gerestaureerde hoeve uit de negentiende eeuw, waarin Maurice Huynen (37) zijn intrek heeft genomen. Deze Nederlandse chef was de rechterhand van tweesterrenchef Hans van Wolde in restaurant Beluga in Maastricht. Daar komt ook zaalmeester-sommelier Peterhans van Harinxma (33) vandaan. Je merkt hier snel dat Voeren niet alleen grenst aan Wallonië, maar ook aan Nederland.

Ik pik de laatste avondzon mee op het schitterende terras: het uitzicht over het glooiende groene landschap geeft je meteen een vakantiegevoel. De hapjes en de fijne schuimwijn van het nabijgelegen Limburgse domein Crutzberg (€ 12,50) smaken er des te beter door.

Dankzij het grote raam verdwijnt het uitzicht niet helemaal als ik binnenga om het echte werk aan te vatten: een menu in zes gangen voor 110 euro, dat ik probleemloos kan inkorten tot vier gangen voor 85 euro. De wijnkaart is prima, de prijzen zijn (voor zover dat vandaag nog mogelijk is) redelijk, de wijnglazen zijn ruim, elegant en licht: alles wat een wijnliefhebber gelukkig maakt.

Kleine mootjes gepekelde zalmforel* van een lokale kwekerij liggen netjes naast elkaar in een verrukkelijke bouillon van gerookte-forelgraten, waarin foreleitjes voor extra knapperig eetplezier zorgen. Onderaan liggen enkele stronkjes prei, bovenaan wat frisse waterkers, en over het geheel wordt gedroogde forel geraspt. Wat een perfect gerecht, zeg.

Klassiek Frans maar o zo lekker is de zeetong met rauwe schijfjes eekhoorntjesbrood en zomertruffel, in een jus van eekhoorntjesbrood die ik tot het laatste drupje op sop met het uitstekende desembrood.

Huynen kleurt niet buiten de lijntjes: hij kiest voor harmonie en evenwicht, niet voor contrast en avontuur. Maar in dat genre levert hij wel voortreffelijk werk af. Zoals ook in zijn ribeye van Limburgs kloostervarken met gepofte rode biet en gefrituurde uiringen. Daarnaast pronkt een vierkant blokje buikspek, mooi gekorst aan de buitenkant, smeltzacht binnenin.

Een alweer tot in de puntjes verzorgde creatie rond vijg en een frisse sorbet van huacatay (Peruviaanse munt) sluit de maaltijd af.

Ik vermoed dat de smulpapen onder mijn lezers de porties wat zuinig zullen vinden. Maar ik ga geen voorspelbaar grapje maken over de chef die uit Nederland komt, ik vind het net aangenaam om alle borden ‘zero waste’ leeg te kunnen eten en toch niet met een overbelaste maag van tafel te gaan. Voor wie ook de wijnglazen graag leegdrinkt, zijn er twee studio’s naast het restaurant om te blijven overnachten.

*ZALMFOREL

Misschien dacht u dat forel en zalmforel twee verschillende soorten forel zijn. Maar dat is niet zo. Beiden zijn dezelfde regenboogforel, waarvan de ene een grijze en de andere een roze kleur heeft. Forellen in het wild kleuren roze door het eten van garnalen en kreeftjes. Kweekforellen die deze voeding niet krijgen, kleuren grijs. Maar door de aantrekkelijke associatie met zalm voegen kwekers soms kleurstof toe aan het visvoer.

