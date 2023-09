Zoekactie naar vermiste 19-jarige jongeman aan Vaartkom in Leuven

In Leuven wordt woensdagvoormiddag opnieuw gezocht naar de jongeman die vermist wordt sinds maandagnacht. Volgens de lokale politie is het intussen zo goed als zeker dat de jongeman aan de Vaartkom in het water is gevallen.

De zoekactie startte dinsdagavond toen de jongeman als vermist werd opgegeven na een nachtje feesten. ‘Hij is naar huis vertrokken, maar nooit thuisgekomen. Zijn ouders gaven hem dinsdag als vermist op’, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

De melding werd meteen als zorgwekkend beschouwd. De Leuvense brandweer doorzocht dinsdagavond de Vaartkom met duikers, al was toen nog niet zeker of de jongeman wel daar verdwenen was. ‘Intussen is dat zo goed als zeker’, aldus Vranckx.

‘Alles wijst er tenminste op dat hij inderdaad in het water is gevallen. De zoekactie is daarom deze voormiddag herbegonnen, met medewerking van de cel vermiste personen, en de zeevaartpolitie en de civiele bescherming. Die zijn met gespecialiseerde apparatuur ter plaatse om het water te doorzoeken. Ze speuren in de hele Vaartkom en de Vaart in de richting van Tildonk. Er zijn ook verschillende patrouilles op de baan om te kijken of het lichaam niet ergens is komen bovendrijven.’