Van Black Venus tot het operadebuut van Milo Rau: de beste podiumtips van het najaar

Skagen fileert de schandaalroman van Jef Geeraerts en Sarah Moeremans onderwerpt Ibsen aan een crashtest. Verder op de agenda: een familiekroniek van Circus Ronaldo, een spetterend vogue ball, beeldend theater over de hel van Ravensbrück en een komedie van Valerie Solanas, de vrouw die zoveel meer is dan het geweten van Andy Warhol.

La Clemenza di Tito

Wat? Het operadebuut van Milo Rau.

Ga kijken want u bent net zoals wij ongetwijfeld benieuwd hoe de zelfverklaarde schandaalregisseur de operaconventies naar zijn hand zet. Net zoals in zijn theaterwerk nodigt Rau voor deze thriller over verraad en revolutie Antwerpse burgers uit op de bühne.

Waar en wanneer? 10-21/9 in Opera Antwerpen, 1-8/10 in Opera Gent

Lees hier het interview met Milo Rau

Alle schone dingen

Wat? De eerste monoloog van Olympique Dramatiquer Tom Dewispelaere in zijn 25-jarige carrière.

Ga kijken want dit stuk van de Brit Duncan Macmillan, over een zevenjarig jongetje dat zijn suïcidale mama wil redden, groeide na het succes van de Engelse versie uit tot een wereldwijde hartenbreker.

Waar en wanneer? 6/9-7/10 in Toneelhuis (Antwerpen), daarna op tournee door Vlaanderen tot 24 mei 2024.

Lees hier het interview met Tom Dewispelaere

© Tom Dewispelaere

Schaambot

Wat? Skagen zet zijn tanden in Black Venus, de verguisde roman van Jef Geeraerts over Congo.

Ga kijken want Valentijn Dhaenens’ remake van Het gezin van Paemel was eerder goed voor een pittig debat over ons literaire erfgoed. Met de jonge zwarte actrice Musia Mwankumi aan zijn zijde wordt die kwestie alleen maar urgenter.

Waar en wanneer? 14-16/9 in De Studio (Antwerpen), 23/9 in CC De Schakel (Waregem), 3/10 in Daverlo (Brugge), 27/10 in OC ‘t Waaigat (Zwijndrecht), 17/11 in CC Strombeek, 23/11 in NTGent, 1/12 in CC Zwaneberg (Heist-op-den-Berg), 5/12 in De Warande (Turnhout), 8/12 in KVS (Brussel), 13/12 in CC Sint-Niklaas, 3/2 in CC Gildhof (Tielt).

© Wout Enis

Mr Beam

Wat? Een kantorencomedy voor de hele familie over listige doodles en boosaardige mailkettingen.

Ga kijken want jonge maker Jonas Baecke verraste vorig seizoen met het prachtige Bambiraptor, vol taalpoëzie en slapstick. Dat wordt een perfecte match met het droogkomische spel van Lucas van der Vegt.

Waar en wanneer? 8/10 in Bronks (Brussel), 14/10 in CC Ter Vesten (Beveren), 22/10 in CC Hasselt, 15/12 in Kopergietery (Gent). Ook in het voorjaar van 2024 op tournee.

© Alice Dooreman

Glorious Bodies

Wat? Zes circusartiesten tussen 53 en 67 jaar bewijzen dat op goede kunst geen leeftijd staat.

Ga kijken want choreograaf Piet Van Dycke groeide met het halsbrekende Exit uit tot één van de nieuwe publiekslievelingen in de circuswereld.

Waar en wanneer? 14-15/10 in 30CC (Leuven), 21/10 in CC Sint-Niklaas, 29/10 op Theater op de Markt (Hasselt), 4/11 in CC De Werf (Aalst), 23/11 in CC Den Blank (Overijse), 25/11 in CC Het Gasthuis (Aarschot), 8/12 in Meise, 26/4 in CC Nova (Wetteren).

Lees hier een interview met Piet Van Dycke

Da Capo

Wat? Het beroemdste circus van ons land vertelt zijn familiekroniek, van de dag dat de kleine Adolph in 1842 de microbe te pakken kreeg op de Gentse halfvastenfoor tot de zevende generatie vandaag.

Ga kijken want het recente fotoboek Circus Ronaldo: karavaan der verwondering legde een schatkist aan herinneringen bloot die ongetwijfeld ook hun weg zullen vinden in de voorstelling. De coaching en muziek zijn in handen van niemand minder dan Alain Platel, Frank Van Laecke en Steven Prengels.

Waar en wanneer? 27/10 op Theater op de Markt (Hasselt), 3/11 in CC De Kern (Wilrijk). Try-outs op 15/9 in De Warande (Turnhout), 22/9 in Leietheater (Deinze), 29/9 op het Gist Festival (Huizingen) en 6/10 in Liers Cultuurcentrum. In het voorjaar van 2024 verder op tournee.

Lees hier een interview met ‘de ukkies van Circus Ronaldo’

Crashtest Ibsen

Wat? Een marathon met drie stukken van Hendrik Ibsen, goed voor 6 uur bingewatchen. Met Noorse hapjes!

Ga kijken want het concept van theatermaakster Sarah Moeremans en schrijver Joachim Robbrecht uit 2012 blijft origineel: ze testen de houdbaarheidsdatum van Ibsens klassiekers en houden alleen de beste ideeën over. Hier geen slaafse adaptatie, maar personages die rebelleren tegen hun rol. Actueel, gelaagd en vol spelplezier.

Waar en wanneer? 18/10 in NTGent, 20/10 in CC Hasselt, 21/10 in Leietheater (Deinze).

Desire

Wat? Een groep queer jonge spelers deelt hun verlangen om gezien en geliefd te worden.

Ga kijken want deze intieme voorstelling van Louis Janssens wordt in Nederland met sterren overladen. Een pleidooi voor radicale zachtheid.

Waar en wanneer? 19-20/10 in Monty (Antwerpen), 25-26/10 in Campo (Gent), 27/10 in Kaaitheater (Brussel), 18/11 in CC Ter Vesten (Beveren), 1/12 in CC De Werf (Aalst), 17/12 in C-Mine (Genk), ook in het voorjaar op tournee.

© Sofie Knijff

Ravensbrück

Wat? Stefanie Claes duikt onder in het leven van haar grootmoeder, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werd naar het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück.

Ga kijken want Claes’ woordeloze miniatuurtheater getuigt van een intimiteit en ambacht die we zelden nog zien op het theater.

Waar en wanneer? 25-29/10 in De Studio (Antwerpen), 4/11 in 30CC (Leuven), 11/11 in GC De Wildeman (Herent), 12/11 in Bronks (Brussel), 14/11 in CC Hasselt, 17/11 in CC Muze (Heusden-Zolder), 19/11 in Antigone (Kortrijk), ook in het voorjaar van 2024 op tournee.

© Ilse Philips

Up your ass

Wat? Jonge theatermakers Nona Demey Gallagher en Lieselot Siddiki bewerken Up your ass, Valerie Solanas’ radicale komedie uit 1965.

Ga kijken want Gallagher en Siddiki zijn de allereersten die de toneeltekst mogen opvoeren nadat ze contact legden met Solanas’ laatst levende familielid. Tijd om deze visionaire feministe, die vooral bekend werd omdat ze Andy Warhol neerschoot, de erkenning te geven die ze verdient.

Waar en wanneer? 8-10/11 in Campo (Gent).

Phaedra in flames

Wat? Nino Haratischwili viert de sterke vrouwen in de Griekse mythologie.

Ga kijken want wij kennen Nino Haratischwili vooral van haar succesroman Het achtste leven, maar ze heeft ook al 20 theaterstukken op haar naam staan. KVS en Europalia Georgië brengen haar theaterwerk nu voor het eerst naar België.

Waar en wanneer? 23-24/11 in KVS (Brussel).

How goes the world now, sir? Histoire du Théâtre IV

Wat?Tim Etchells blikt terug op zijn persoonlijke theatergeschiedenis in het vijfde deel van Histoire du Théâtre.

Ga kijken want als oprichter van het legendarische Britse gezelschap Forced Entertainment is Etchells zelf een beetje levende geschiedenis. Zijn absurde, filosofische, poëtische teksten draaien altijd weer je perspectief op de werkelijkheid om.

Waar en wanneer? 16-18/11 en 9-11/2 in NTGent.

Ne Mobliez Mie

Wat? FC Bergman kruipt in de huid van de excentrieke markiezin van Arconati-Visconti die eind 19e eeuw het Kasteel van Gaasbeek omtoverde tot haar eigen fantasiewereld.

Ga kijken want het Antwerpse gezelschap rond Marie Vinck en Stef Aerts maakte eerder al een verbluffende expo rond het verhaal van de kasteeldame, nu volgt de theatervoorstelling die naar goede gewoonte ook weer zeer filmisch zal zijn.

Waar en wanneer? 30/11-13/12 in Toneelhuis (Antwerpen).

While we are here

Wat? Wat hebben hardcore rave en volksdans gemeen? Choreografe Lisa Vereertbrugghen zoekt het uit met een groep vrouwelijke dansers van alle leeftijden.

Ga kijken want Vereertbrugghen kijkt voorbij de fetisj van 160 beats per minute naar wat onder deze subcultuur leeft. Check online zeker ook eens haar technomeditaties!

Waar en wanneer? 8/12 tijdens December Dance (Brugge), 12/12 in Stuk (Leuven), 20/1 in Buda (Kortrijk), 26/4 in Leietheater (Deinze).

The Gift of Life Ball

Wat? Een heerlijk vogue ball zoals in de jaren 70 in New York, waarbij dansers tegen elkaar strijden op de runway.

Ga kijken want vorig jaar creëerde Vogue Bootcamp Belgium een eerste bal in De Singel en die sfeer was fantastisch, van de muziek tot het zelfvertrouwen van de performers en de vrije expressie van gender en seksualiteit… De volgende editie wordt sowieso even opzwepend.

Waar en wanneer? 16/12 in De Singel (Antwerpen).