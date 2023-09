Oud-leider Proud Boys krijgt 22 jaar cel voor Capitoolbestorming - Elke dag staan 406 bussen van De Lijn stil

1. Oud-leider Proud Boys krijgt 22 jaar cel voor Capitoolbestorming

De voormalige leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, Enrique Tarrio, is dinsdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor de bestorming van het Capitool. Het gaat om de langste straf die tot nu toe is uitgesproken voor de gebeurtenissen in Washington op 6 januari 2021. Lees meer

2. Elke dag staan 406 bussen van De Lijn stil

Het aantal geschrapte ritten bij De Lijn als gevolg van technische problemen, swingt de pan uit. Alleen al tot eind mei dit jaar gingen ruim 18.000 ritten niet door, het drievoudige van in 2019. Lees meer