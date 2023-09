Bpost Bank verdwijnt en wordt BNPPF

BNP Paribas Fortis (BNPPF) zal begin volgend jaar het netwerk van Bpost Bank integreren in dat van BNPPF. De naam Bpost Bank verdwijnt, net zoals de juridische entiteit. Alle activiteiten komen op de balans van BNPPF, dat in België ook het netwerk van Fintro omvat en verder de jongerenbank Hello Bank als merk heeft. Vanuit Frankrijk wordt ook het merk Nickel in de markt gezet voor personen die geen rekening bij een klassieke bank hebben.

Door de integratie van Bpost Bank in BNPPF krijgt de grootbank het grootste fysieke kantorennet, dat 960 verkooppunten zal omvatten. Bpost Bank opereert in de 656 postkantoren. BNPPF is al jaren bezig zijn kantorennet af te slanken en komt uit op zo’n 304 kantoren.

De eigen kantoren van BNPPF zullen zich op adviesbankieren toeleggen. Klanten die nog meer uit zijn op gewone bankverrichtingen, zullen zich naar de postkantoren moeten begeven.

De klanten kunnen hun keuze maken uit twee betaalpakketten. Een basispakket Easy Go Pack dat 2 euro per maand kost en een meer uitgebreid Easy Guid Pack dat 5,5 euro per maand kost. Beide zijn uitbreidbaar met opties. Komend jaar zijn die opties niet betalend. De 523 geldautomaten van Bpost blijven eigendom van Bpost en ze staan open voor alle Belgen. (pdd)