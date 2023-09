Toegangswegen weer open, festivalbezoekers Burning Man kunnen naar huis

Modder blokkeerde dagenlang de onverharde toegangswegen, die volgens de organisatie ook maandag nog steeds ‘erg modderig’ zijn. Op het terrein zouden nog zo’n 64.000 bezoekers aanwezig zijn. Om files te voorkomen raden organisatoren hen aan om te wachten tot dinsdag om huiswaarts te gaan.

Op het festival wordt traditioneel een metershoog houten sculptuur van een man in brand gestoken, in combinatie met een vuurwerkshow. Vanwege de weersomstandigheden werd dit evenement verplaatst van zondag- naar maandagavond. Het afsluitende event van het festival, het in brand steken van een houten tempel, staat gepland voor dinsdag.

De eerste editie van Burning Man vond plaats in 1986 op een strand in San Francisco, sindsdien is het uitgegroeid tot een festival van een week in de woestijn in Nevada. In eerste instantie trok het evenement, waarbij in korte tijd een experimentele samenleving wordt opgebouwd in de tijdelijke stad Black Rock City, voornamelijk hippies en anarchisten, tegenwoordig wordt het festival ook bezocht door bekendheden, influencers en mensen die in de tech-sector werken.

Het is niet de eerste keer dat de weersomstandigheden het bezoekers van Burning Man moeilijk maken. In 2017 werden de toegangswegen tijdelijk afgesloten wegens een hevige zandstorm, in 2022 zaten duizenden bezoekers die wilden vertrekken urenlang vast in hun voertuigen vanwege opwaaiend zand.