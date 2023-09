Oud-leider Proud Boys krijgt 22 jaar cel voor Capitoolbestorming

De voormalige leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, Enrique Tarrio, is dinsdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor de bestorming van het Capitool. Het gaat om de langste straf die tot nu toe is uitgesproken voor de gebeurtenissen in Washington op 6 januari 2021.

Andere oud-leiders en betrokkenen van rechtse milities kregen eerder tot achttien jaar cel opgelegd. In tegenstelling tot de andere verdachten die in mei samen met hem werden veroordeeld was Enrique Tarrio, tegen wie de aanklager 33 jaar gevangenisstraf had geëist, niet in Washington op de betreffende dag. Een rechter had hem destijds bevolen uit de Amerikaanse hoofdstad weg te blijven. Rechter Timothy Kelly oordeelde dinsdag echter dat ‘Tarrio de ultieme leider was van de samenzwering’ en vanuit de stad Baltimore direct betrokken bij het aansturen van de aanval.

Het Capitool werd op 6 januari 2021 door duizenden relschoppers aangevallen, nadat toenmalig president Donald Trump zijn aanhangers had opgeroepen zich te verzetten tegen de verkiezingsuitslag. Het parlement was op dat moment bezig de overwinning van Joe Biden op Trump officieel te maken. De uitslag van de presidentsverkiezing werd uiteindelijk na urenlange vertraging alsnog bekrachtigd.

Meer dan 1100 mensen zijn intussen opgepakt voor de bestorming, die resulteerde in vijf doden, meer dan 140 gewonde agenten en een miljoenenschade. Minstens 630 arrestanten hebben in de rechtbank schuld erkent en zeker 110 zijn inmiddels veroordeeld. Het onderzoek naar het geweld gaat nog altijd door. Vorige week zijn twee mannen voor het eerst opgepakt, nadat zij waren geïdentificeerd aan de hand van foto’s en video’s.