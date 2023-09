Oud-speelster Barcelona bondscoach van Spaanse vrouwenploeg

De Spaanse voetbalbond RFEF had eerder bondscoach Jorge Vilda ontslagen, de trainer die enkele weken geleden met zijn team goud had gewonnen op het WK voetbal voor vrouwen.

Vilda was voor aanvang van het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland niet onbesproken. Nog geen jaar geleden stond het Spaanse vrouwenvoetbal in rep en roer door een protestactie van vijftien speelsters tegenover de bondscoach. De voetbalsters wilden niet meer voor hun land uitkomen zolang Vilda er trainer zou blijven. Volgens de speelsters gebruikte hij trainingsmethodes die te fysiek en emotioneel uitputtend waren. Om die reden trad La Roja op het WK niet met zijn sterkste selectie aan.

Zijn opvolgster is de 41-jarige Montsé Tomé, die sinds 2018 deel uitmaakt van de staf van Vilda. ‘Zij heeft zich opgeworpen als een sleutelfiguur in de vooruitgang van de nationale ploeg’, meldde de Spaanse voetbalbond.

Het ontslag van Vilda valt wellicht niet los te zien van het schandaal rond bondsvoorzitter Luis Rubiales, die in opspraak kwam nadat hij na de winst op het WK de middenveldster Jenni Hermoso tegen haar zin op de mond had gekust. Hij weigert sindsdien zijn ontslag te geven. Vilda had aanvankelijk zijn steun uitgesproken voor zijn baas, maar kwam daar later op terug.

De voetbalbond had dinsdag in een open brief zijn verontschuldigingen aangeboden voor de ‘enorme schade’ die Rubiales heeft aangericht. ‘Het standpunt van de heer Rubiales is dat van de heer Rubiales. We vinden het vreselijk en voelen ons beschaamd voor de pijn en het leed die deze zaak heeft veroorzaakt.’ (blg, vvg)