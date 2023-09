Djokovic zit bij laatste vier op US Open, Gauff blaas Ostapenko weg

De Amerikaan Taylor Fritz (ATP 9), die in de voorgaande vier rondes geen set moest inleveren, kon tegen Djokovic geen vuist maken en sneuvelde na 2 uur en 38 minuten met 6-1, 6-4 en 6-4.

De 36-jarige Serviër, die in de derde ronde nog een achterstand van twee sets ongedaan maakte tegen zijn landgenoot Laslo Djere (ATP 38), ontmoet bij de laatste vier de winnaar van de Amerikaanse confrontatie tussen Frances Tiafoe (ATP 10) en de verrassende Ben Shelton (ATP 47).

Djokovic is op jacht naar een vierde eindzege op de US Open, de eerste sinds 2018. Voordien won hij het toernooi ook al in 2011 en 2015. Hij ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal staan er 23 grandslamtoernooien op zijn erelijst. Djokovic wordt na de US Open opnieuw nummer 1 van de wereld. De Serviër probeert in New York het absolute record van 24 grandslamtitels van Margaret Court te evenaren.

Gauff is eerste halvefinaliste

Thuisspeelster Coco Gauff won in haar kwartfinale van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 21): na 1 uur en 9 minuten stond de 6-0 en 6-2 op het bord.

De 19-jarige Gauff, die in de derde ronde de maat nam van Elise Mertens (WTA 32), neemt het bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 30) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 10), eerder dit jaar nog verliezend finaliste op Roland Garros.

De 26-jarige Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017, kegelde nog de Poolse titelverdedigster en nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit het toernooi.