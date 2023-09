Sinds 1989 kleurt VTM onze dag en al even lang zet Dany Verstraeten ons om klokslag 19 uur weer met beide voetjes op de grond. Het Meest Neutrale Nieuwsanker aller tijden was 35 jaar lang een baken van rust, ernst en vertrouwen: even rimpelloos als zijn gladgeschoren kin. Voortaan mag dat scheerapparaat achterwege blijven.