Parket onderzoekt duur contract van persoonlijke vriend NMBS-baas

Een vriend van Sophie Dutordoir, de ceo van de NMBS, kon als consultant jarenlang tot 2.200 euro per dag factureren aan Ypto, een dochterbedrijf van de spoorwegmaatschappij dat IT-diensten levert. Dat was niet alleen drie keer meer dan het gangbare tarief voor consultants, bovendien werd de man naar het management doorverwezen door niemand minder dan Dutordoir zelf, bracht Het Laatste Nieuws eind juli aan het licht.

Het parket van Brussel is nu een onderzoek gestart naar de zaak. Het wil weten of er strafbare feiten zijn gepleegd. ‘We zijn een onderzoek gestart, maar we zullen in de huidige stand van zaak geen verdere commentaar geven’, zegt het parket aan Het Laatste Nieuws.

Bij de NMBS klinkt het dat zij nog niet op de hoogte zijn van dit gerechtelijk onderzoek. ‘Maar het spreekt voor zich dat wij onze volledige medewerking zullen verlenen’, zegt woordvoerder Bart Crols.

De spoorwegmaatschappij deed de voorbije maanden wel al een eigen, interne audit. De NMBS maakte vorige vrijdag bekend dat daaruit was gebleken dat het management van Ypto de wet op de overheidsopdrachten inderdaad niet heeft nageleefd. Zo was er geen sprake van een openbare aanbesteding, wat nochtans wettelijk verplicht is.

Het interne onderzoek zou eveneens duidelijk hebben gemaakt dat Dutordoir geen beslissende rol speelde bij de aanstelling van de man. ‘Er is geen enkele vorm van inmenging of van druk geweest vanwege de ceo’, zo communiceerde de NMBS. De spoormaatschappij vroeg eveneens aan het Rekenhof om alle openbare aanbestedingen bij Ypto door te lichten.

Half miljoen per jaar

Hamid Aghassi (68), een Britse consultant met wie Dutordoir eerder al had samengewerkt en over wie zij erg tevreden was, kwam in de zomer van 2018 in het vizier van Ypto. Een belangrijk project bij het dochterbedrijf van de NMBS leek toen gedoemd om te mislukken. Dutordoir bracht Ypto daarom in contact met Aghassi.

Ypto zou uiteindelijk twee jaar lang een beroep doen op het advies van Aghassi. Hij werd meteen de duurste consultant in de rangen van het bedrijf, waardoor hij op jaarbasis bijna een half miljoen euro verdiende. Gemiddeld verdienden consultants bij Ypto in die periode maar net iets meer dan een derde van dat bedrag. Aghassi verdiende op die manier zelfs meer dan Dutordoir.

Dutordoir zei in juli nog dat ze het ‘een bijzonder grote fout van het toenmalige Ypto-management’ zou vinden mocht bevestigd worden dat het toenmalige management van Ypto de geschikte procedures voor de aanwerving van personeel niet heeft gevolgd.