Reynders neemt Mededinging-portefeuille van Vestager over

De Deense Margrethe Vestager, een van de zwaargewichten binnen de Europese Commissie, neemt tijdelijk onbetaald verlof. Ze is kandidaat om hoofd te worden van de Europese Investeringsbank. Zoals eerder bij Frans Timmermans het geval was, worden haar bevoegdheden opgedeeld. De coördinerende rol voor de digitalisering die ze had als uitvoerend vicepresident, komt ­terecht bij de Tsjechische Vera Jourova. Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, krijgt haar portefeuille voor Mededinging. ‘Ik zal er blijven op toezien dat het Europese beleid en de regels voor mededinging nadrukkelijk worden nageleefd’, schrijft Reynders op X, het vroegere Twitter.

Net als Vestager komt Reynders uit de liberale familie, wat in zijn voordeel speelde bij de selectie. Maar zijn aanstelling is zeker ook een blijk van vertrouwen vanwege Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Daarbij wordt verwezen naar zijn uitgebreide ervaring als Belgisch minister op economisch en financieel vlak. Reynders had als commissaris voor Justitie vooral de handen vol met Polen en Hongarije wegens de uitholling van de rechtsstaat in die landen.

Geen gelopen koers

Of Vestager inderdaad voorzitter van de Europese Investeringsbank wordt, zal normaal gezien duidelijk worden op 15 en 16 september, wanneer de ministers van Finan­ciën bijeenkomen.

Dat is nog geen gelopen koers. Ze moet afrekenen met stevige concurrentie van de Spaanse minister van Economie Nadia Calvino, die voordien aan het hoofd stond van het directoraat-generaal begroting bij de Commissie en alvast zou kunnen rekenen op de steun van Frankrijk. Vestager trapte onlangs op zere Franse tenen toen ze voorstelde om de Amerikaanse Fiona Scott Morton te benoemen tot hoofdeconoom van de Commissie. Ze mocht het plan meteen opbergen.

Vestager heeft geen ontslag genomen. Als ze de duimen moet leggen, keert ze gewoon terug naar de Commissie en moet Reynders de bevoegdheid weer afstaan. In het andere geval is het aan Denemarken om een opvolger of opvolgster van Vestager voor te dragen, waarna Von der Leyen beslist welke portefeuille hij of zij krijgt. (bar)