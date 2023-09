Meta zet Facebook News stop

Meta zal uitgevers in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië niet meer betalen voor het gebruik van hun nieuws op Facebook. De dienst Facebook News wordt in die landen opgedoekt.

In een bericht dinsdag op de blog van Facebook legt moederbedrijf Meta uit waarom Facebook News begin december verdwijnt: ‘We weten dat mensen niet naar Facebook komen voor nieuws en politieke inhoud – ze komen om te connecteren met mensen en om nieuwe ­opportuniteiten, passies en interesses te ontdekken.’

Die boodschap stuurt Meta de jongste maanden heel nadrukkelijk de wereld in. Het bedrijf stelt dat nieuws minder dan 3% uitmaakt van wat gebruikers op Facebook zien. En dus wil het niet betalen voor dat nieuws. Recente wetgeving in Europa, Australië en Canada wil het bedrijf daartoe verplichten.

Facebook News is een onderdeel van het sociale netwerk Facebook in een aantal landen, maar is in België nooit gelanceerd. En dat zal ook niet meer gebeuren. In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië had het bedrijf de voorbije jaren akkoorden gesloten met uitgevers waarbij die geld ontvingen voor het gebruik van hun nieuws in Facebook News.

Meta zegt dat het nieuwsuitgevers in die drie landen zal blijven betalen tot alle contracten zijn afgelopen. Maar nieuwe overeenkomsten komen er niet meer en Meta zegt ook niet van plan te zijn in de toekomst nog specifieke nieuwsproducten aan te bieden op Facebook. Meta blijft wel samenwerken met factcheckers om desinformatie te ontkrachten.

Europese richtlijn

Google en Meta hebben zich allebei verzet tegen wetgeving die hen dwingt om te betalen voor nieuws. Google lijkt zich intussen min of meer neer te leggen bij de Europese richtlijn uit 2019: het heeft akkoorden met honderden uitgevers voor het gebruik van hun nieuws.

Meta speelt het heel wat harder. Uit protest tegen een geplande Canadese wetblokkeert Facebook in Canada nu het posten van nieuws, ook over de recente bosbranden. Volgens politici brengt het bedrijf zo de veiligheid van de bevolking in gevaar.

Het opdoeken van Facebook News heeft geen gevolgen in de landen waar de dienst nooit is gelanceerd. Nieuwsuitgevers en gewone gebruikers zullen nog altijd links naar nieuwsartikels kunnen posten, zegt Meta.

Volgens Wout van Wijk, executive director van News Media Europe, de belangengroep van Europese nieuwmedia, heeft het opdoeken van Facebook News geen gevolgen voor de verplichtingen van Meta onder de Europese Richtlijn. ‘Meta zal overeenkomsten moeten afsluiten voor het gebruik van newscontent op Facebook. In sommige lidstaten lopen de onderhandelingen daarover’, zegt hij.

De Europese Richtlijn is intussen ook ingevoerd in de Belgische wet, maar Google en Meta vechten die in ons land momenteel aan bij de Raad van State.