Zemmour opnieuw naar de rechtbank wegens extreme uitspraken

In 2019 herhaalde Eric Zemmour dat generaal Philippe Pétain veel Franse Joden gered zou hebben door te collaboreren met de nazi’s. Dat benadrukte hij nog eens in een verhit tv-debat. ‘Ooit durfde je te zeggen dat Pétain de Franse Joden had gered. Dat is een gedrocht, het is revisionisme’, wierp filosoof Bernard-Henri Lévy de uiterst rechtse politicus voor de voeten. Zemmour antwoordde dat hij moest ‘preciseren’ dat hij het over ‘Franse Joden’ had en concludeerde ‘nogmaals, het is de realiteit’.

Die mening leverde de journalist en ex-presidentskandidaat een rechtszaak op voor het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid. Nadat hij in eerste aanleg al was vrijgesproken, sprak het Parijse Hof van Beroep hem vorig jaar opnieuw vrij, omdat ‘de opmerkingen, hoewel ze de families van gedeporteerden kunnen beledigen, niet bedoeld zijn om het aantal slachtoffers van de deportaties of het uitroeiingsbeleid in de concentratiekampen te betwisten of te verkleinen’, eraan toevoegend dat Pétain ‘nooit is vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid’. Die beslissing wordt nu in twijfel getrokken door het Hof van Cassatie dat de politicus weer richting rechtbank stuurt.

Zemmour, zelf de zoon van Berberse Joden die in 1952 uit Algerije naar Frankrijk trokken, stond bij de presidentsverkiezingen in 2022 volop in de schijnwerpers, mede dankzij een arsenaal aan omstreden uitspraken, die hem al vijftien rechtszaken opleverden voor racisme, aanzetten tot haat en ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid.

Tussen 1940 en 1945 werden 76.000 Joden uit Frankrijk gedeporteerd. Onder hen waren er 24.000 Franse burgers. Hoewel Frankrijk veel minder van zijn Joodse bevolking verloor in vergelijking met andere Europese landen, zoals België of Nederland, zijn historici het erover eens dat dat niet dankzij de collaborerende Pétain was. ‘Het beleid van Vichy bestond uit collaboreren en uitvoeren van een antisemitisch beleid, dat erop gericht was om zoveel mogelijk Joden kwijt te raken, zonder uitzonderingen’, zei de Franse historicus Laurent Joly, die Zemmour’s uitspraken afdeed als ahistorisch.