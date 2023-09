Auto’s waarvan de geluidsinstallatie hoorbaar is tot buiten, kunnen al ­enkele jaren beboet worden door de politie in Gent. — © Tim Allen/getty

De stad Gent is de ‘knal­potterreur’ beu. In navolging van grootsteden als Amsterdam en Parijs onderzoekt het stadsbestuur of het lawaaiflitspalen kan inzetten om patserwagens te weren.