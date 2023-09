Barokensemble Il Gardellino brengt onbekende parels

Ingaan tegen de luimen van een ­tirannieke heerser is een riskante bezigheid. Dat was ook in de 14de eeuw al zo. Zijn conflict met de ­Boheemse koning Wenceslaus IV leverde de Praagse priester Johannes Nepomucenus het martelaarschap op: hij werd vreselijk gefolterd en halfdood van de Karelsbrug in de Moldau gekieperd, waarin hij verdronk. Volgens de volkse overlevering was de koning zo woedend omdat Nepomucenus, de biechtvader van de koningin, had geweigerd aan de koning te verklappen of ze er een minnaar op nahield. Maar zoals dat gaat bij heiligen kwam er een wonder aan te pas: zijn lichaam kwam ’s nachts bovendrijven, omringd door vijf sterren. Wencesclaus zal het niet leuk hebben gevonden, maar de lokale bevolking sloot Nepomucenus in het hart en bleef hem de volgende eeuwen vereren. In 1729 werd hij heilig verklaard, alle reden voor een feestje. In dat jaar werd in de stad Brno een somptueuze mis uitgevoerd ter ere van de nieuwbakken heilige, geschreven door een anonieme componist, maar vaak toegeschreven aan de in Wenen werkende Venetiaan Antonio Caldara. Op het festival Barokke Influencers brengt het ensemble Il Gardellino die muziek weer tot leven.

Door de tijd ondergesneeuwde muziek en componisten van de vergetelheid redden is een specialisatie van dirigent Peter Van Heyghen, die dit project samen met cornettist Bruce Dickey begeleidt. Of de mis echt van Caldara is, daar heeft hij zijn twijfels over, maar hoe dan ook is het interessante muziek: ‘Heel plastisch en gevarieerd, zelfs een beetje overdone. Er zitten harmonische wendingen in die misschien iets te ver gaan, zoals je in een Boheemse kerk soms ook wordt overspoeld door “barokkigheid”. Maar dat is een typische klankkleur voor die regio, die na de Dertigjarige Oorlog tot een bolwerk van katholicisme werd uitgebouwd. Met vier trompetten, pauken, twee violen, cornetto’s, trombones en zangers is het een indrukwekkend stuk muziek.’ En wat er nog bijzonder aan is: cornetto en trombone spelen een glansrol, instrumenten die vooral met oudere muziek worden geassocieerd. Omringd met drie andere werken van onbekende streekgenoten uit dezelfde periode – Jakobo Wachter, Peregrino Gravani en Marc’Antonio Ziani – zal het concert de luisteraars kleuren laten ontdekken die ze nog nooit gehoord hebben, zegt Van Heyghen. Dat is ook voor de muzikanten een avontuur: ‘Tijdens repetities ontdekken we voortdurend nieuwe dingen, er komen nieuwe dimensies naar voren, zaken die je niet had verwacht of anders had voorzien. Dat maakt het heel intens.’

Het is zijn missie: ‘Ik vind het belangrijk om te blijven graven naar onbekend werk. We moeten zeker de bekende grote werken opnieuw blijven horen, maar het is ook essentieel om onze smaakpapillen te stimuleren door andere gerechten te leren proeven. Dat willen we doen met Il Gardellino.’

‘A Moravian mass for St. John of Nepomuk’, 8/9, Sint-Carolus Borromeuskerk, Antwerpen.