Lange leve de vertraging! 9 treinstations die de reis waard zijn

Wat gebeurt er als de loketten en de wachtzaal uit het station verdwijnen? Soms komt er dan iets in de plaats wat het geluk van de reiziger (en de voorbijganger) verhoogt, zoals een bijzondere kinderboekenwinkel of een ambachtelijke ijsbar. Wij vonden negen stations waar het leven vertraagt en op de trein wachten haast een cadeautje wordt.

Twintig jaar geleden kochten Helga Bonnyns en haar man het oude station van Eppegem, een dorp bij Mechelen. Het pand was totaal vervallen, er was geen verwarming of sanitair en junkies sliepen er op de grond. Het koppel stroopte de mouwen op en verbouwde het station tot een gezinswoning. Toen de kinderen groter en het huis té groot werden, startte Helga met haar ijssalon. In de Crèmebar proef je van huisgemaakt roomijs zonder kunstmatige kleurstoffen en met verse ingrediënten (lees: in het aardbeienijs zitten échte aardbeien). In het gezellige tuintje staan banken voor wie even wil blijven zitten in de zon.

Brusselsesteenweg 347, 1980 Eppegem

Kinderboekenwinkel Pardoes verhuisde van de binnenstad van Mechelen naar de rand, en onderging daarbij een volledige metamorfose. In het stationsgebouw van Mechelen-Nekkerspoel verrees niet zomaar een boekenwinkel, maar een heus belevingscentrum voor kleine en jonge lezers. Nestel je tussen de beren in het leesbos, verstop je in de metershoge Pardoes-boomhut of experimenteer met een van de digitale snufjes, zoals een boekenscanner die animaties tevoorschijn tovert. Voor jongeren is er een young adult cave. Er worden ook geregeld voorleessessies, workshops en auteursbezoeken georganiseerd. De boekhandel van de toekomst bezoeken? Wij weten waarnaartoe.

Ontvoeringsplein 12, 2800 Mechelen

STAYTION HALTE: JETTE

In 2021 sloten de loketten van het station van Jette, maar tot grote vreugde van de Jettenaren komt er opnieuw leven in de brouwerij. Drie organisaties uit de Brusselse gemeente sloegen de handen in elkaar en zwieren onder de naam STAYtion de deuren voor minstens twee jaar weer open. Zo wordt het charmante stationsgebouw weer een plek waar je een koffie kan drinken, een stuk taart kan eten en vooral mensen kan ontmoeten, bijvoorbeeld in workshops of naaiateliers die er georganiseerd zullen worden. Ook leuk: reizigers die minder mobiel zijn, kunnen aan het station een tuktuk nemen tot op hun bestemming.

Kardinaal Mercierplein 22, 1090 Jette

MADMUM HALTE: LEUVEN

Leuven is een klein beetje een indringer in dit lijstje. Het is geen station waar wachtzaal en loketten een stille dood gestorven zijn, integendeel. Het station bruist en daar hoort een fijne koffiebar bij. In de prachtige ruimte, waar Starbucks jarenlang aan de knoppen van de koffiemachines draaide, huist nu Madmum. Bezieler Pieter Claes groeide op naast de koffiebranderij van zijn familie – JAVA in Rotselaar – met de geur van vers gebrande koffiebonen in de neus. Hij koos zijn eigen pad en begon zelf koffie te branden, met succes. In 2018 opende Pieter zijn eerste koffiehuis in de Tiensestraat in Leuven. De vestiging in het station is de vijfde locatie van Madmum in Leuven. Kies je plekje – ga je voor zicht op de perrons of zicht op het stationsplein? – en je koffie en druk even de pauzeknop in.

Martelarenplein 16, 3000 Leuven

‘Gezellig’ is niet meteen het woord dat in je opkomt wanneer je afstapt in het ondergrondse station van Mortsel-Oude-God. Bovengronds is het tegendeel gelukkig waar. Bij Brandstof kan je terecht voor ontbijt, lunch en verse koffie van Rush Rush Coffee, een kleine koffiebranderij uit Antwerpen; ’s avonds zet vooral de passie voor natuurlijke wijnen en andere interessante drankjes de toon, en worden er deelgerechten geserveerd. Tot voor kort herbergde het station twee zaken: wijnbar Brandstof en koffiebar Kawa. Die twee zijn nu versmolten tot één.

Stadsplein 5, 2640 Mortse

Liefhebbers van mooie tegelvloeren moeten zeker eens een treinticket met bestemming Olen kopen. We liegen niet als we zeggen dat ’t Stationneke nog een échte bruine kroeg is, met vaste tooghangers, planken vol bierflessen en een cafébaas die met plezier naar alle verhalen luistert. Bij de muur staat een piano waar klanten geregeld een deuntje op spelen. Wie honger heeft, mag hier gerust zijn bestelling opeten van de frituur of pizzeria aan de overkant – je krijgt zelfs spontaan een bord voor je neus. Precies dat maakt van ’t Stationneke een gemoedelijke plek waar iedereen welkom is. Mag het wat meer zijn dan een kleintje met mayonaise? Voor een vijfgangenmenu kan je sinds kort aan tafel schuiven bij De Coupé, het restaurant dat Annie Van de Velde en haar man Ronny openden onder hetzelfde dak als ’t Stationneke. Op de ingerichte zolder boven De Coupé kan je zelfs overnachten.

Stationsstraat 103, 2250 Ole

STATION BALDER HALTE: BERLAAR

Station Balder begon ooit als een boekenwinkel met café. De boeken zijn intussen verdwenen – op een laatste restje stock en een boekenruilplank na – maar het café draait op volle toeren. Station Balder is een huiskamer waar je kan wegduiken achter een kop verse chocolademelk, bij mooi weer is het terras dé plek voor een gemberlimonade en een babbel. In de soep en slaatjes voor de lunch zitten verse groenten van de lokale boer, en ook de geitenkaas komt van een hoeve uit de buurt. De familiale sfeer mag je letterlijk nemen: Pauline baat de zaak uit samen met haar moeder Marianne en haar oom Dolf.

Stationsplein 1, 2590 Berlaar

GELLIUS HALTE: KNOKKE

‘Dit is geen spaghetti met tomatensaus’: zo heet een van de gerechten die je bij Gellius kan bestellen. De Italiaanse chef Alessandro Breda houdt duidelijk van een kaart met een knipoog. Dat hij een stevig potje kan koken, is ook duidelijk. Gellius werd vorig jaar door het Italiaanse culinaire platform Gambero Rosso uitgeroepen tot het beste Italiaanse restaurant in het buitenland. In het oude stationsgebouw van Knokke, waar zijn vriend Gianni Piretti een kunstgalerie uitbaat, geeft hij zijn eigen twist aan gerechten uit de traditionele Italiaanse keuken. Strijk neer in een warm en sfeervol ingericht pand voor een avondje vingers aflikken.

Maurice Lippensplein 23, 8300 Knokke-Heist

ALACART HALTE: HERZELE

In 2022 lanceerde de gemeente Herzele een oproep: het station, dat jarenlang had leeggestaan, was gerenoveerd – mét behoud van de wachtruimte voor reizigers, maar er was nog veel ruimte over. Kandidaten mochten zich melden om er een horecazaak te beginnen. Deze zomer ging Alacart open, de koffiezaak van Dimitri Schouppe, die er koffie van ambachtelijk gebrande bonen serveert. Smaakt die naar meer? Dan kun je op de eerste verdieping ook de Alacart-koffie kopen, en zelfs meteen een koffiemachine.

Verder hebben ze ontbijt, een beperkte kaart met snacks en streekbieren, én goede raad. Een van de voorwaarden voor de concessie was dat Dimitri ook een opleiding ‘streekverkenning’ volgde bij Toerisme Oost-Vlaanderen. Dat betekent dat hij een paar keer per jaar op pad trekt met een groep om de highlights van Oost-Vlaanderen – in zijn geval vooral de Vlaamse Ardennen – te ontdekken, zodat hij de rol van ambassadeur/tipgever kan opnemen. (ks)

Stationsstraat 239, 9550 Herzele