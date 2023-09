Evenepoel doet van alle klassementsmannen de beste zaak

Op Filippo Ganna stond geen maat in de tijdrit in Valladolid. Geen nieuwe ritzege dus voor Evenepoel, maar van alle favorieten op de eindzege heeft hij nu wel de beste kaarten in handen. Op Roglic nam hij 19 seconden, op alle andere concurrenten nam hij meer dan de verhoopte halve minuut. Sepp Kuss behoudt de leiderstrui.

Filippo Ganna ging als een bezetene van start. Eén na één haalde hij renners die voor hem gestart waren in. Ganna klokte af op 27’39 en haalde over de 25,8 km een gemiddelde snelheid van 56 km/u. Evenepoel wist dan al hoe hard hij moest gaan.

De tijd van Ganna werd nooit bedreigd, ook niet door de klassementsmannen. Roglic kwam aan het eerste tussenpunt na 12 km het best door. Hij moest maar 10 seconden toestaan op Ganna. Evenepoel had een seconde meer nodig. Vingegaard en Ayuso verloren daar een half minuutje op de Italiaan.

Evenepoel keerde die situatie nog om. Na het eerste tussenpunt ging hij versnellen en zette hij die ene seconde achterstand op Roglic om in tien tikken voorsprong. Aan de meet moest Evenepoel 16 seconden toestaan op Ganna, maar deed hij wel 19 seconden beter dan Roglic.

Filippo Ganna won de tijdrit in de Vuelta. — © afp

Meteen na de finish liet Evenepoel ‘niet top’ als eerste quote noteren. Hij was niet helemaal tevreden met zijn prestatie, maar nam wel tijd op al zijn tegenstanders voor de eindwinst. Roglic kreeg dus 19 seconden aangesmeerd. Almeida verloor 33 seconden, Vlasov 35 tikken, Ayuso 55 en Vingegaard kreeg 1’01 aan de broek. Zo tekent er zich in de rangschikking steeds meer een duel tussen Evenepoel en Roglic af, met Kuss, Vingegaard, Almeida en Ayuso als challengers.

De Amerikaan Sepp Kuss verbaasde uiteindelijk vriend en vijand door de 13de tijd neer te zetten op anderhalve minuut van Ganna. Meer dan voldoende om de rode leiderstrui te behouden.

‘Dit is een mooie voorsprong’

‘Ondanks zijn tweede plaats was de Belgische kampioen toch tevreden. ‘Het is dubbel’, reageerde Evenepoel in Valladolid. ‘Ik had niet mijn beste dag en na een minuut of tien kende ik een moeilijk moment. Daar heb ik mijn tijdrit verloren, want daarna heb ik gelijke tred gehouden met Ganna en ben ik uitgelopen op de rest. Ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. Het is ook al negen dagen hard koersen, terwijl Ganna zich min of meer kon sparen. Ik verlies nu 16 seconden op iemand die een patent heeft op dit soort tijdritten, dat is niet slecht. Het is geen leugen dat ik vandaag graag gewonnen had, maar daar moet je mee leren leven. Ganna was sterker en ik verlies hier het liefst van hem.’

Evenepoel heeft wel de beste kaarten van de favorieten in handen. ‘Dat is goed hé’, lachte hij. ’Ik heb een kleine halve minuut op Roglic nu, meer dan een minuut op Vingegaard. Dit is een mooie voorsprong. Ik ben ook een stuk dichter bij Kuss gekomen in het klassement. Hij reed wel echt een goede tijdrit, dus complimenten aan hem daarvoor. Ze (de ploeg Jumbo-Visma, red.) hebben waarschijnlijk tegen hem gezegd voluit te gaan, ze willen immers het spel met de drie leiders blijven spelen. Hij heeft het heel goed gedaan, ik was behoorlijk verrast toen ik zijn uitslag zag. Er komt echter nog veel op ons af. Het wordt nog spannend.’