Klacht tegen Conner Rousseau geseponeerd

Het parket komt na onderzoek tot de vaststelling dat er geen bewijs is dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. De klacht die in juli tegen hem was ingediend is dan ook geseponeerd.

Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. ‘De klacht werd grondig onderzocht. Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd’, klinkt het in een mededeling.

Het gaat over een klacht die op 22 juni werd ingediend. De advocaat van een 24-jarige man had het over ‘ernstige zedenfeiten’. Rousseau kaderde de klacht in ‘een aanhoudende heksenjacht’. Een andere klacht over ongepaste instagramberichten werd eerder al geseponeerd.