Na de bosbranden kampt Griekenland nu met ongewoon hevig onweer

Sinds maandag trekt Daniel over Griekenland. Door de hevige regenval zijn huizen en wegen overstroomd. In de buurt van de stad Volos, in Centraal-Griekenland, kwam een veehouder om het leven toen een muur het begaf onder de druk van het water en op hem terechtkwam. In Volos zelf is een andere man vermist nadat zijn auto werd meegesleurd door het water.

Op veel plaatsen hebben de autoriteiten dinsdag een reisverbod ingesteld. De Griekse civiele bescherming stuurde ‘s middags een sms naar de inwoners van Volos en het Sporaden-eiland Skiathos. In Volos en het nabijgelegen Larisa zouden 12.000 bliksemschichten geteld zijn, bericht de krant To Proto Thema, die de brandweer citeerde. Op veel plaatsen vielen de elektriciteit en het mobiele telefoonnetwerk tijdelijk uit. Ook op het eiland Corfu viel de elektriciteit uit en waren er problemen op de luchthaven. In het westen van het schiereiland Peloponnesos vernielde hagel delen van de komende olijfoogst.

Het onweer, met ongewoon veel regen en intensiteit voor de tijd van het jaar, zal naar verwachting in de loop van dinsdag plaatselijk nog toenemen in kracht en tot donderdag aanhouden, waarschuwden meteorologen van de nationale weerdienst Meteo. Woensdagochtend zou Daniel de streek rond Athene bereiken.

‘Vandaag worden we geconfronteerd met extreme weerfenomenen’, zegt de Griekse president Kyriakos Mitsotakis. ‘We hebben geen enkele twijfel meer dat de klimaatcrisis niet over de toekomst gaat; het gaat over het heden en we hebben geen wetenschap nodig om dat te bevestigen. Helaas bevestigt het leven zelf de klimaatopwarming.’

De zware onweders komen er een paar dagen nadat het noorden van Griekenland eindelijk de wekenlange bosbranden onder controle had gekregen.