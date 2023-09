Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Zelfrespect (1)

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kan nog lang wachten op een hand van Groen- covoorzitster Nadia Naji. ‘Zijn partij spuwt op mensen zoals ik. Waarom zou ik hem dan een hand geven?’, zegt ze in het weekblad Humo. ‘Dat is een kwestie van zelfrespect. Als er thuis een Vlaams Belang-folder in de bus zat, werd het muisstil aan tafel. Toen ik in Ruisbroek een grote advertentie met die bokshandschoen zag hangen, begreep ik: dit is tegen mij gericht.’

Zelfrespect (2)

In Dag Allemaal duikt een andere Groen-politica op: vicepremier en nieuwe kandidaat-slimste mens Petra De Sutter. Zij verdedigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tegen de kritiek van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. ‘Ik heb veel empathie voor Conner’, zegt ze. ‘Ik begrijp zijn worsteling, zowel met zijn geaardheid, de timing van zijn coming-out als de geruchten die de ronde deden. Of dat filmpje de beste manier was, daar doe ik geen uitspraak over. Maar was de coming-out van Janssens dan zoveel beter?’

Petra De Sutter. — © Fred Debrock

Zelfrespect (3)

Een complex over slechte peilingresultaten laten Naji en De Sutter zich niet aanpraten. ‘We zitten amper 2 procent onder ons verkiezingsresultaat van 2019, wat toen beter was dan de keer voordien’, merkt De Sutter op. Naji denkt bovendien dat de peilingen Groen onderschatten. ‘Als ik zie wat er leeft op straat, zullen wij beter scoren dan in de peilingen. Linkse kiezers zien ook dat Vooruit opschuift naar rechts. Zo wordt het nog duidelijker dat wij als enigen garant staan voor een echt progressief beleid.’

Zelfrespect (4)

De Sutter ziet het als haar plicht om als symbool van de lgbtq+-gemeenschap door het leven te gaan. ‘Ook in ons land zijn er Poetins, Erdogans en Orbans. Daarom praat ik over dit thema, zodat mensen zichzelf kunnen zijn. Van mij zijn ze de eerstkomende twintig jaar nog niet af’, zegt ze. ‘Denk je nu echt dat ik voor deze levensloop heb gekozen en dat dit de gemakkelijkste weg was? Weet je hoeveel suïcides er nog altijd zijn bij transpersonen?’