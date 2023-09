Iedereen kan ‘De slimste mens’ worden

De tv-quiz De slimste mens ter wereld is al bijna twee decennia uitermate populair. Dat bracht Play Media op het idee om ook quizavonden te organiseren. Daar kunnen teams van hobbyquizzers hun kennis etaleren, in wat ‘De slimste ploeg ter wereld’ wordt genoemd.

De quizavonden zullen plaatsvinden in Play Zuid in Antwerpen, elke vrijdag- en zaterdagavond, vanaf 20 oktober. De teams krijgen dezelfde opdrachten als in het tv-programma, zoals 3-6-9 vragen, Open Deur en de Puzzelronde. De avonden worden geleid door ‘bekende presentatoren uit de De slimste mens ter wereld-familie’, klinkt het. Met in december een finale, waar de winnaars van de voorrondes strijden om de oorkonde, ‘persoonlijk uitgereikt door niemand minder dan de legendarische Erik Van Looy’. Play vraagt 60 euro per team om deel te nemen.

Beleving creëren

Dat Play zich op quizavonden stort, is geen toeval. Het past in de strategie van ‘Play Media om steeds meer te evolueren van een televisiezender naar een belevingsmerk, waarbij het publiek op diverse manieren kan genieten van het Play Media-entertainment’, zegt woordvoerster Barbara Salomon.

De tv-zenders van Play staan in voor het lineaire tv-kijken, GoPlay voor het streamingluik. En zusterbedrijf The Park Playground baat virtual reality-speelhallen uit, waar je bijvoorbeeld een VR-versie van het tv-programma De Mol kunt spelen.

Ook Play Zuid, de locatie van Play Media in Antwerpen, speelt een strategische rol. Daar kun je terecht voor events (voorstellingen, optredens) of voor opnames van programma’s als De tafel van vier (dat binnenkort De tafel van Gert zal heten). Zopas streek er nog een radiostudio neer van de vernieuwde radiozender Play Nostalgie. Dat moet de band tussen het publiek en de zender aanhalen, doordat luisteraars er live kunnen zién hoe radio wordt gemaakt.

Dat daar ook de quizavonden van ‘De slimste ploeg’ zullen plaatsvinden, past in dat plaatje. In Play Zuid komt het publiek fysiek in aanraking met het mediamerk. Salomon: ‘De slimste ploeg ter wereld in Play Zuid is een voorbeeld van hoe onze programma’s niet alleen impact kunnen hebben op het scherm, maar daarnaast ook extra beleving kunnen creëren.’