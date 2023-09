Is de rol van Frankrijk in Afrika uitgespeeld? . — © De Standaard

Mali, Burkina Faso, en nu ook Niger en Gabon… In Afrika vindt de ene na de andere staatsgreep plaats. De VN-baas noemt het zelfs een coup-epidemie. De rode draad: het gaat allemaal om voormalige Franse kolonies. Zijn de haatgevoelens tegen Frankrijk er dan zo groot? En is de rol van Frankrijk én Europa in Afrika definitief uitgespeeld?