Dansen op 3.300 meter hoogte: Tomorrowland Winter trekt voor vierde keer naar Alpe d’Huez

Ook in 2024 plant Tomorrowland een winterversie in het Franse Alpe d’Huez. De vierde editie vindt plaats van 16 tot en met 23 maart.

Vorig jaar ontving het festival 22.000 bezoekers in de Franse Alpen. Net als toen poot de organisatie in maart 2024 acht podia neer in het skioord en treden meer dan 100 dj’s op. Naast de overdekte en verwarmde Main Stage is er ook een podium op 3.300 meter boven zeeniveau, Le Pic Blanc. Dat staat op het hoogste punt van Alpe d’Huez.

Voor hun verblijf kunnen de bezoekers opnieuw kiezen uit verschillende pakketten. Wie zeven dagen wil gaan, kan vanaf 23 september tickets kopen. Tickets voor vier dagen en andere pakketten zijn vanaf 30 september te koop via tomorrowland.com.

De line-up van Tomorrowland Winter 2024 wordt later bekendgemaakt. Volgende maand keert Tomorrowland ook terug naar Brazilië, en in januari staat ook een tweedaags event in Mexico gepland.