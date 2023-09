Alleen staan in de oorlog

In oktober vorig jaar ontmoette ik Natacha in de hoofdstraat van Lyman, één of twee dagen na de bevrijding van de kleine stad in de Donetsk-regio. Voortdurend vraagt ze ons om eten. Toen we onze plastic zak met brood en worst gaven, at ze die meteen ter plaatste op. Afgelopen zondag zag ik Natacha opnieuw in Lyman. Ze heeft een verstandelijke handicap en vertelt verschillende verhalen door elkaar. Maar wat ze ons nu vertelt over haar leven, stemt overeen met wat ze toen in oktober zei.

Natacha in oktober van vorig jaar. — © Gert Jochems

Ze is geboren in Simferopol, de hoofdstad van de Krim. Ze woonde daar met haar moeder en haar zus, die de Krim verliet toen ze trouwde. In 2019 stierf haar moeder en bleef ze dus alleen achter. Sindsdien reisde Natacha vaak enkele dagen naar Kiev om er de Laura-kerk te bezoeken. Op één van die reizen werden haar telefoon, geld en documenten gestolen. Zonder documenten kon ze de grens met de sinds 2014 door Rusland bezette Krim niet meer over. Iemand zei haar dat ze via het oosten van Oekraïne makkelijker in Rusland zou geraken en dus ook in de Krim. Zo belandde ze in Lyman, ongeveer 150 kilometer van Rusland. Ze zwierf daar maanden rond. Toen begon de oorlog en nu kan ze geen kant meer uit. Toen we haar verlieten, vroeg ze: ‘Kunnen jullie mij niet naar de Krim brengen?’