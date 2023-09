Joggen in ontbloot bovenlijf en een boottochtje met Brigitte: zo beleefde Macron zijn vakantie

in beeld

Emmanuel en Brigitte Macron bij een eerdere vakantie in Bormes-les-Mimosas in 2018. — © Abaca

De huisfotografe van het Elysée laat ons binnenkijken in de hoogtepunten van Emmanuel Macrons vakantie. Voor het oog van de camera toont de Franse president zich van zijn intiemste kant – en dat is ook de Fransen niet ontgaan.

Wat doet een Franse president zoal op vakantie? Picon drinken, petanquen, opnieuw drinken? Fout: Emmanuel Macron jakkert zich liever af in de tropische temperaturen van de Var. Hij jogt in ontbloot bovenlijf, doet aan touwtjespringen en poseert plichtsgetrouw aan zijn bureau. Je gelooft bijna dat hij daar ter plekke een oplossing voor de pensioencrisis zou bedenken.

Dan is het tweede deel van de reeks iéts realistischer: met zijn vrouw Brigitte (die een pet draagt!) maakt hij een boottochtje aan het Fort van Brégançon, het presidentiële vakantieverblijf. De ‘intieme’ fotoserie ontlokt heel wat gelach én bewondering op Instagram. ‘Wie heeft niet ingezoomd op de zesde foto?’ en ‘Macron is in betere vorm dan het gros van de 20-jarige influencers die ik dagelijks zie passeren’, zijn maar een paar van de reacties.