Dan toch geen schadeclaim voor voetbalbond: KBVB en voormalig ceo Peter Bossaert treffen minnelijke schikking

De Belgische voetbalbond (KBVB) en voormalig ceo Peter Bossaert zijn tot een minnelijke schikking gekomen. Daarmee is de procedure die Peter Bossaert eerder dit jaar had aangespannen van de baan.

Bossaert had zijn ex-werkgever enkele maanden geleden gedagvaard nadat hij in maart van dit jaar werd ontslagen. ‘Het is onaanvaardbaar dat de Voetbalbond mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit’, verklaarde de voormalige ceo van de KBVB toen. Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. De topman zou voor zichzelf een ‘problematische’ loonindexatie doorgevoerd hebben en zijn jaarlijkse variabele bonus van 100.000 euro hertekend hebben. Zijn contract werd met onmiddellijke ingang beëindigd.

Door het ontslag op staande voet had Bossaert geen recht op zijn voorziene opzegvergoeding, iets waarmee hij aanvankelijk niet mee akkoord ging. Hij vorderde daarom de contractueel voorziene opzegvergoeding, een morele schadevergoeding en een rechtzetting. Het ging om een aanzienlijke schadeclaim die de voetbalbond boven het hoofd hing, maar beide partijen hebben nu een overeenkomst gesloten. De zaak zou normaal voor de ondernemingsrechtbank komen in maart 2024, maar dat is dus niet meer nodig.

Eerherstel

De KBVB bedankt Bossaert in een persbericht voor zijn werk van de voorbije jaren. Zo krijgt de voormalige ceo het eerherstel waarop hij hoopte. ‘We waarderen het werk dat Peter Bossaert heeft geleverd voor het Belgische voetbal. Zijn toewijding en visie hebben de Belgische voetbalbond getransformeerd in een professionele organisatie. Daar bouwen we nu verder op. Ik vond het voor beide partijen belangrijk dat we tot een respectvol afscheid konden komen. Ik wil hem bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan ons geliefde voetbal’, zegt KBVB-voorzitter Pascale Van Damme in een persbericht.

Ook Bossaert zelf reageert: ‘Door de manier waarop mijn vertrek is verlopen, heb ik best intense maanden achter de rug. Dankzij deze schikking en het eerherstel kan ik nu de bladzijde omslaan en opnieuw vooruitkijken. Dit voelt voor mij als hét moment om afscheid te nemen van alle geweldige mensen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Mijn tijd bij de voetbalbond is iets waar ik echt trots op ben. Samen hebben we heel wat mijlpalen bereikt, en ik ben dankbaar voor deze onvergetelijke samenwerking.’