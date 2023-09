Duizenden postpakketten per jaar komen nooit aan: ‘Dieven worden blijkbaar minder kieskeurig’

Sommige koeriers zouden ‘er een bijverdienste van maken’: melden dat je pakje geleverd is, terwijl er in werkelijkheid niets voor de deur staat. Volgens Het Laatste Nieuws zouden er bij Bpost alleen al makkelijk tienduizenden pakjes per jaar verloren gaan. Regelmatig door diefstal door de koeriers zelf. Niet alleen Bpost wordt geconfronteerd met dat probleem, het zou in de hele sector spelen.

Hoeveel via Bpost geleverde pakjes verdwijnen zo per jaar?

Veerle Van Mierlo, woordvoerster: ‘Het gaat om een absolute minderheid, minder dan 0,1 procent van alle via ons verstuurde pakjes. Dat cijfer blijft stabiel, maar het totaal aantal pakjes dat verstuurd wordt, neemt wel toe. Een precies cijfer kunnen we niet geven. Van de miljoenen pakjes die we jaarlijks bezorgen, geraakt 99,9 procent trouwens wél op zijn bestemming. Maar elk niet geleverd pakje is er één te veel. Klantentevredenheid staat bij ons voorop. We doen er alles aan om dat cijfer naar beneden te halen. Nu, het gaat niet altijd over diefstal, soms gaat het ook over slordigheid.’

Hoe probeert Bpost diefstal of het verdwijnen van pakjes tegen te gaan?

Van Mierlo: ‘We nemen verschillende veiligheidsmaatregelen op verschillende plekken in de erg complexe distributieketen. Wie in het sorteercentrum werkt, moet met een doorschijnende tas werken. We kunnen scans nemen van de pakjes bij het verlaten van het sorteercentrum. We controleren de lijsten met pakjes van postbodes of koeriers. Er hangen camera’s op verschillende plaatsen. We schakelen soms ook privédetectives in als blijkt dat bij een bepaalde koerier van ons of van een onderaannemer vaak pakjes verdwijnen. Een privédetective heeft een licentie waardoor die meer onderzoeksdaden kan verrichten, wij moeten rekening houden met de privacy-wetgeving.’

Verdwijnen vooral pakjes met duurdere elektronica?

Van Mierlo: ‘Elektronica vormt zeker een aanzienlijk deel, maar wij weten ook niet altijd wat er in de pakjes zit. We stellen wel vast dat de waarde per verdwenen pakje daalt. Dat merken we omdat de compensatie die wij uitbetalen voor verdwenen pakjes is afgenomen, terwijl er sinds corona meer pakjes verstuurd worden en het percentage verdwenen pakjes stabiel blijft. Dieven worden blijkbaar minder kieskeurig.’

Werken de track- en tracingsystemen onvoldoende?

Van Mierlo: ‘Die werken goed genoeg, helaas vinden malafide personen altijd manieren om ze te omzeilen. Stel dat de consument vraagt om iets te leveren op een veilige plaats, de koerier levert het daar, neemt een foto en neemt het vervolgens weer mee. Verdere details geef ik niet, we willen niemand op ideeën brengen.’

Wat kunnen klanten doen als hun pakje verdwenen of gestolen is?

Van Mierlo: ‘In de meeste gevallen moeten ze aankloppen bij de afzender, die kan vervolgens klacht indienen bij ons. Wij hebben contracten met de afzenders, doorgaans zijn dat grote webshops. Voor pakketjes die verkocht worden op tweedehandssites of Vinted gebeurt de verzending wel rechtstreeks van consument naar consument. Klacht indienen kan via onze website, via de klantendienst op onze sociale media of op het telefoonnummer 02/2012345. De afzender moet sowieso de klacht indienen, al kan de consument altijd informatie vragen.’

‘We raden consumenten aan om te controleren of de gekozen “veilige leverplek” echt wel veilig genoeg is. Is dat niet zo, laat dan je pakje leveren in een pakjesautomaat of postpunt waar meer controle is. Bovendien is het ecologischer om meerdere pakjes op één punt te laten leveren dan telkens op één individueel adres.’

Transporteconoom Roel Gevaers stelt voor om meer met bruine, anonieme verpakkingen te werken zodat malafide personen niet zien of het pakje bijvoorbeeld van een elektronicazaak komt. Een goed voorstel?

Van Mierlo: ‘Klanten of afzenders moeten zelf bepalen hoe ze de pakjes verzenden. Maar bruine verpakkingen lijken zeker geen sluitende oplossing.’