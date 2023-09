‘Gratis huisdier per kind’, belooft Taiwanese presidentskandidaat

Een man in Taipei wandelt met zijn hond in een kinderwagen op de markt. — © getty

Net als België heeft het hoogopgeleide Taiwan te kampen met een vergrijzende bevolking. Op het eiland worden amper nog kinderen geboren. Koppels trouwen later en velen geven de prioriteit aan hun carrière. Daar moet dringend verandering in komen, wil Taiwan zich economisch voldoende blijven ontwikkelen, vindt Foxconn-oprichter Terry Gou.

Aangezien er in sommige steden al meer huisdieren geregistreerd worden dan baby’s, stelt Gou, nu presidentskandidaat, voor om koppels een huisdier te schenken per baby. Blijkbaar kwam hij op dat idee tijdens een bezoek aan een dierenasiel. Twee problemen in één klap opgelost, toch? Bij vorige campagnes had Gou ook al voorgesteld om de kosten voor de zorg van kinderen vanaf zes jaar te subsidiëren.