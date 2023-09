Britse minister vergeet dat haar microfoon nog aanstaat: ‘Waarom zegt niemand dat ik verdomd goed werk heb geleverd?’

Gillian Keegan, de Britse minister van Onderwijs, heeft zich verontschuldigd voor haar ongepast taalgebruik na een interview over de betoncrisis in de scholen in het Verenigd Koninkrijk. Keegan deed, na afloop van het interview met tv-zender ITV, enkele opvallende uitspraken, zonder erbij stil te staan dat haar micro nog aanstond.

Gillian Keegan verkeert momenteel in een kleine storm, omdat heel wat schoolgebouwen in het Verenigd Koninkrijk RAAC bevatten. RAAC is een lichte betonsoort die in het Verenigd Koninkrijk vaak gebruikt werd in openbare gebouwen. De overheid is bezorgd over het instortingsgevaar ervan nadat een het dak van een basisschool was neergekomen zonder enige zichtbare aanleiding. Meer dan 100 scholen zijn geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege het risico.

Keegan moest zich verantwoorden in een interview met de Britse tv-zender ITV, maar was onder de indruk van de vragen. Na afloop uitte ze haar frustratie: ‘Zegt iemand eigenlijk ooit, dat heb je verdomd goed gedaan, omdat alle anderen op hun gat zijn blijven zitten zonder iets te doen? Dat lijkt me niet, toch?’

De tv-ploeg leek enigszins verrast door haar uitspraken, maar Keegan ging nog even verder. Ze zei dat de overheid in tegenstelling tot anderen heel erg zijn best heeft gedaan in het tegemoetkomen aan de bezorgdheden.