Van Quickenborne moet donderdag in Kamer uitleg geven over plasincident

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moet donderdag in de Kamercommissie Justitie tekst en uitleg komen geven over het plasincident op zijn verjaardagsfeest.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), voorzitster van de Kamercommissie Justitie, bevestigt dat de Kamercommissie donderdag uitzonderlijk wordt samengeroepen op vraag van meerdere oppositiepartijen. Normaal gezien zou de commissie pas half september, na het zomerreces, weer samenkomen.

‘Dit gaat over de mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen”, zegt Van Vaerenbergh. ‘De N-VA steunt dan ook de vraag om de minister te bevragen in de commissie Justitie. Als blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aan blijven.’

Drie keer

De minister gaf op 14 augustus een feestje voor zijn vijftigste verjaardag. Eerder raakte al bekend dat enkele van zijn gasten tegen een lege politiecombi plasten. Die stond voor het huis van Van Quickenborne geparkeerd om hem te beveiligen na bedreigingen uit het drugsmilieu. Maar uit het onderzoek van de beelden van de bewakingscamera die opgesteld staat in de straat waar de minister woont, blijkt volgens de VRT nu dat ­die avond drie keer tegen de combi werd geplast: om 20.39 uur, om 22.05 uur en om 00.02 uur.

Enkele uren later, om 4 uur ’s ochtends, komt ook de minister zelf in beeld, samen met een andere gast. Het feest is afgelopen en de twee wachten op een taxi. De minister leunt achterover en doet alsof hij gaat plassen, stelt de VRT. Daarna kijken Van Quickenborne en zijn gast naar de gsm van de minister en lachen ze. De minister stapt ook de straat over en opent – net als zijn gasten eerder die avond – de deur van de combi.

‘Suggestief’

Van Quickenborne ontkent dat hij op de hoogte was van het gedrag van zijn gasten, en bleef dat maandag ook volhouden toen bekendraakte dat de minister ook zelf te zien was op videobeelden. Hij zegt dat ‘de interpretatie van de beelden suggestief is’. ‘Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daarvan niet op de hoogte’, zei hij eerder. ‘Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij. Ik heb de politiecombi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing.’

Eerder hadden PVDA, Vlaams Belang, en Les Engagés al gevraagd om de commissie-Justitie bij elkaar te roepen. Vlaams Belang vroeg maandagavond ook al om het ontslag van de minister. De commissiezitting zal donderdag om 14.15 uur van start gaan.

De zaak is vervelend voor Quickenborne, die voogdijminister van de politie is, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De relatie tussen de minister en de politievakbonden loopt al een bijna een jaar spaak. De politievakbonden roepen op om de beelden vrij te geven, ‘zodat er klaarheid geschapen kan worden’.