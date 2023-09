Wie voor vast energiecontract kiest, denkt beter twee keer na: leveranciers trekken prijzen flink op

Het goedkoopste vaste jaarcontract voor energie is momenteel liefst 560 euro duurder dan het goedkoopste variabele contract. De prijsstijging voor een vast contract is te wijten aan de onzekerheid over de energiebevoorrading de komende maanden.

Wie voor de zekerheid van een energiecontract met vaste prijzen kiest, moet zich misschien toch beraden. Terwijl de voorbije maanden het verschil tussen een vast en een goedkoper variabel contract op jaarbasis rond de 300 à 400 euro bedroeg, of zo’n 30 euro per maand, loopt dat verschil in september plots fors op. Zo blijkt nu de verschillende energieleveranciers hun prijzen voor de maand september hebben bekendgemaakt.

Concreet: wie deze maand een jaarcontract gas en elektriciteit afsluit, betaalt voor de goedkoopste variabele formule zo’n 2.520 euro, zo wijst de V-test van energiewaakhond VREG uit. Dat bedrag is voor alle duidelijkheid een inschatting: vermits het om een variabel contract gaat; kan het bedrag nog dalen of stijgen al naargelang de energieprijzen op de groothandelsmarkten.

Het goedkoopste energiecontract met vaste tarieven kost je intussen 3.083 euro. Een verschil van 563 euro met een variabel jaarcontract, of een verschil van bijna 50 euro per maand.

TestAankoop

De forse prijsstijging van de vaste energiecontracten is opmerkelijk: in juli kostte het goedkoopste vaste energiecontract nog 2.888 euro, in juni was een vast jaarcontract gas en elektriciteit nog eens 100 euro goedkoper en kwam je op 2.794 euro uit.

Het lijkt erop dat energieleveranciers hun vaste energiecontracten opnieuw duurder maken, nu – met de herfst en winter voor de deur – er opnieuw onzekerheid kan ontstaan over de energiebevoorrading, met alle gevolgen van dien voor de energieprijzen. In volle energiecrisis schrapten alle energieleveranciers hun vaste contracten, omdat ze er financieel hun broek aan scheurden.

Consumentenorganisatie TestAankoop zag de bui enkele weken geleden al hangen. Ze raadde consumenten die een vast energiecontract wilden afsluiten aan om dat nog zeker voor 1 september te doen, gelet op de te verwachten prijsstijging deze maand.

De prijs van variabele contracten blijft intussen stabiel: terwijl de VREG de prijs van het goedkoopste variabel contract voor de maand september op zo’n 2.520 euro schat, bedroeg dat in juli 2.551 euro, nauwelijks 30 euro verschil.