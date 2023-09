Woning in Borgerhout beschoten: politie onderzoekt mogelijke link met drugsmilieu

Onbekenden hebben dinsdagnacht rond 1 uur het vuur geopend op een woning in de Delvastraat in Borgerhout. Of er een link is met het drugsmilieu, wordt onderzocht.

De politie kan de bewoners van de geviseerde woning in de Delvastraat niet meteen linken aan het drugsmilieu. ‘De feiten doen denken aan wat we eerder zagen in het drugsmilieu. Al hebben we voor dit adres niet meteen een aanwijzing in die richting’, aldus Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen. ‘Uiteraard wordt dit verder onderzocht.’

Volgens Bruyns kwamen er rond 1 uur dinsdagnacht een aantal meldingen binnen van een mogelijke schietpartij. ‘Rond 1 uur vannacht zijn schoten gehoord in de Delvastraat. Ter plaatse is vastgesteld dat er twee kogelinslagen zijn in de muur van het pand en drie in de deur. Niemand raakte gewond. De politie deed nazicht in de omgeving naar een mogelijke verdachte. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.’