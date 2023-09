Mogelijk eerste foto opgedoken van Russische generaal Soerovikin sinds Wagner-rebellie

Op sociale media verscheen maandag een foto van een man in zonnebril en een petje, wandelend op straat. ‘Generaal Sergej Soerovikin is buiten. Hij leeft, is gezond, thuis, bij zijn familie, in Moskou. Foto vandaag genomen’, schreef Ksenia Sobchak, een Russische mediafiguur bij de foto op Telegram. Naast de man loopt een vrouw die lijkt op Anna, de vrouw van Surovikin.

De authenticiteit van de foto kon nog niet geverifieerd worden. Wel verscheen er een tweede bericht van de prominente onafhankelijke Russische journalist Alexej Venediktov op zijn telegramkanaal, zeggende dat ‘generaal Soerovikin thuis is met zijn familie. Hij is met verlof en ter beschikking van het ministerie van Defensie.’ Een foto om dat te staven, toonde Venediktov niet.

Verschillende mediaberichten rapporteerden eerder dat de Russische generaal - die ten tijde van de Russische militaire interventie in de burgeroorlog in Syrië de bijnaam ‘Generaal Armageddon’ kreeg - uit de gratie van het Kremlin was gevallen na de mislukte muiterij door de Wagnergroep in juni. Volgens geruchten werden zijn rol en mogelijke medeplichtigheid bij die opstand onderzocht. Volgens The Guardian deed het ook de ronde dat hij onder huisarrest was geplaatst of mogelijk zelfs in de beruchte Lefortovo gevangenis zat.

Het Russisch staatspersbureau RIA zei vorige maand dat Soerovikin uit zijn job als hoofd van de luchtmacht was ontheven en dat zijn rechterhand Viktor Afzalov de job tijdelijk had overgenomen. Soerovikin stond kort aan het hoofd van het Russisch offensief in Oekraïne tot die rol in januari werd toegewezen aan generaal Valery Gerasimov, stafchef van het Russische leger.

Soerovikin werd door de Russische oorlogscommentatoren gezien als een krachtig en capabel figuur. De voormalige leider van het Wagnerhuurlingenleger, Jevgeny Prigozjin die vorige maand omkwam bij een vliegtuigcrash, was erg kritisch voor de Russische defensie maar sprak vol lof over Soerovikin. Die noemde hij een ‘man die niet bang is zijn verantwoordelijkheid te nemen’. Prigozjins publieke steun voor Soerovikin deed vragen rijzen of hij de muiterij niet gesteund had of op zijn minst vooraf kennis had van Prigozjins plannen.