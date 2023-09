Spaanse voetbalmannen halen uit naar Rubiales

De spelers van de nationale ploeg wonen de persconferentie bij waar Alvaro Morata hun brief voorleest. — © EPA-EFE

De spelers van La Roja verschenen maandag voor aanvang van hun training in de persruimte in Las Rozas bij Madrid. Aanvaller Alvaro Morata las een gezamenlijke verklaring voor waarin de spelers zich uitspraken over de recente incidenten die het imago van het Spaanse voetbal hadden geschaad.

‘We verwerpen het gedrag van Rubiales. We vinden het onaanvaardbaar en het instituut dat hij vertegenwoordigt niet waard’, zeiden de spelers.

De 46-jarige Rubiales ligt fel onder vuur sinds hij na de gewonnen WK-finale tegen Engeland speelster Jenni Hermoso nadrukkelijk op de mond had gekust. Voorlopig weigert hij af te treden, ook al neemt het protest tegen zijn gedrag toe. De Fifa startte intussen een tuchtprocedure en hij werd al voor 90 dagen geschorst door het disciplinaire comité. Rubiales zelf lijkt de commotie niet te begrijpen en noemt zich het slachtoffer van een lynchpartij.

De Spaanse voetbalmannen feliciteerden hun vrouwelijke collega’s nogmaals met hun wereldtitel als ‘een mijlpaal en een triomf van onschatbare waarde’.