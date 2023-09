Is er een tweede hittegolf op komst? ‘We halen het nét niet’

Het is maandag bijzonder warm, en de komende dagen gaat het kwik nog hoger. Maar de tweede hittegolf van dit jaar krijgen we wellicht niet. ‘Al zal het niet veel schelen’, klinkt het bij het KMI.

Van een hittegolf spreken we als het vijf dagen na elkaar meer dan 25 graden is, en als we minstens drie van die vijf dagen boven de 30 graden gaan in Ukkel. Wat die vijf dagen boven de 25 graden betreft zitten we deze week wel goed, zegt weervrouw Jacotte Brokken.

‘Dat halen we’, zegt Brokken. ‘Maar die drie dagen boven de 30 graden zie ik niet gebeuren. Zelfs één dag wellicht niet.’ KMI-weerman David Dehenauw beaamt dat. ‘Het wordt heel warm, maar net niet genoeg voor een hittegolf’, zegt hij. ‘Al kunnen we het niet uitsluiten. Er kan nog veel veranderen.’

De voorspellingen op dit moment spreken van: dinsdag 29 graden, woensdag 29 graden, donderdag 28 graden, vrijdag 28 graden, zaterdag 27 graden en maandag 27 graden. Daarna lijken ze een duik te maken richting 22 en 20 graden en staan we vermoedelijk voor een wat koelere periode.

‘Maar daarmee hebben we zeker niet noodzakelijk de laatste heel warme week van dit jaar gehad’, zegt Brokken. ‘Het kan later in september zeker nog.’ En zelfs in oktober. ‘Denk maar aan vorig jaar’, zegt Dehenauw. ‘Vorig jaar was het eind oktober, op de eerste dag van de herfstvakantie, nog warmer dan 25 graden. Vlak voor de wissel naar het winteruur.’

De eerste hittegolf van dit jaar in ons land duurde tien dagen en eindigde op 18 juni, toen de temperaturen zakten naar 24,4 graden.