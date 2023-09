Oud-burgemeester Sint-Truiden Veerle Heeren stapt uit de politiek

De voormalige burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) zal zich bij de volgende verkiezingen niet meer verkiesbaar stellen voor een politiek mandaat in de fruitstad, kondigt ze aan via Facebook.

Veerle Heeren stapte in 1995 in de lokale politiek en was burgemeester van Sint-Truiden van 2013 tot halfweg 2022. Vooral de laatste jaren lag de burgemeester onder vuur door enkele schandalen. Zo werd ze begin 2022 een eerste keer als burgemeester zes maanden geschorst toen ze niet alleen zichzelf maar ook enkele familieleden en leden uit haar entourage voor hun beurt liet gaan tijdens de vaccinatie tegen het coronavirus.

Heeren was nog maar pas opnieuw burgemeester toen ze opnieuw in het oog van maar liefst twee stormen kwam te staan. In september barstte de bom rond de ‘illegale’ leningen die oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) had gekregen van de financieel directeur van de stad en dit zonder het medeweten van het stadsbestuur. Ook kwam ze enkele dagen eerder onder vuur te liggen in de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken toen ze verbood dat enkele leden het door Comité P opgemaakte rapport zouden inkijken over een onderzoek waarbij het doen en laten van enkele politie-agenten was onderzocht die vertrouwelijke beelden en informatie zouden verspreid hebben.

Daarop besliste Heeren een stap opzij te zetten als burgemeester en zat ze de afgelopen maanden nog enkel als schepen in de gemeenteraad.

Voor ze burgemeester werd van Sint-Truiden, was Heeren ook nog Vlaams Parlementslid (1995-2009-2014) en enkele maanden minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin in de regering Peeters I (januari-juli 2009).

Aan haar politieke loopbaan komt nu bij de volgende verkiezingen een einde. ‘Tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dit zal mijn laatste politieke mandaat zijn. Ik ben dankbaar en fier, vooral op wat ik in tien jaar als burgemeester heb kunnen verwezenlijken voor onze stad’, aldus Heeren op haar Facebookpagina. ‘Het werk in een stad is nooit af maar na dertig jaar als gemeenteraadslid is het tijd om de fakkel door te geven aan een volgende generatie.’