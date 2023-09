Van Quickenborne reageert op nieuwe beelden: ‘Plasgebaar? Ik nam alleen een selfie’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft bij Radio 1 voor het eerst gereageerd op de beelden die zijn opgedoken van het plasincident. Die lijken te suggereren dat de minister een plasbeweging maakte, wat erop zou kunnen wijzen dat hij van het eerdere plassen op de hoogte was. ‘Het kan goed zijn dat ik een gebaar heb gemaakt’, maar dat was niet de intentie. ‘Men beweert dat ik stond te lachen, terwijl ik naar mijn gsm keek. ‘Ik heb een selfie genomen, mag het nog? Ik vind dat die interpretaties zeer verregaand zijn. Van het plassen wist ik niets. Ik sta recht in mijn schoenen.’ De minister ontkent ook dat hij dronken was.’

De oppositie is streng. Zeker de PVDA schiet met scherp. ‘De politie is er om mensen te verdedigen’, zei Raoul Hedebouw. ‘En dan ga je ze na je uren bespotten?’ Volgens Vlaams Belang moet hij de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen. Voor Bart De Wever (N-VA) moet het parket eerst de beelden beoordelen. ‘Als de minister gelogen heeft, is de conclusie duidelijk: dan moet hij gaan.’

‘Partij steunt hem nog’

Op een voorzittersdebat van netwerkorganisatie Voka kreeg waarnemend voorzitter van Open VLD de vraag of het functioneren van minister van Justitie Van Quickenborne in het gedrang komt. ‘Ik steun hem nog’, zei Ongena. ‘Uit de feiten blijkt dat hij niet betrokken was bij het plasincident zelf. Ik geloof dat we het politieonderzoek moeten volgen.’ Maar hij hield nog een slag om de arm: ‘Uit de informatie die ik op dit moment heb, weet ik dat hij niet betrokken was bij het schandalige plasincident. Dat hij uren later op dezelfde plek is gezien, is geen bewijs. Ik heb de beelden nog niet gezien.’ Met dat laatste schijnt hij te suggereren dat hij nog niet over alle informatie beschikt.