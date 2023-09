Steve Harwell, zanger van nineties-hit ‘All star’, overleden

Steve Harwell (56), de voormalige zanger van de Amerikaanse band Smash Mouth, is overleden. Zijn bekendste nummer is de hit ‘All star’.

‘Hoewel Steve nog steeds hier bij ons is, zal het helaas maar voor een korte tijd zijn’, liet Harwells manager zondag nog weten aan het muziekmagazine Billboard. Harwell overleed maandag, omringd door familie en vrienden. Gezondheidsproblemen noopten hem twee jaar geleden al om afscheid te nemen van het artiestenleven en van zijn band Smash Mouth, die hij in 1994 mee had opgericht. Harwell leed aan cardiomyopathie, een ziekte die de hartspieren treft. Maar hij overleed uiteindelijk aan leverfalen.

Smash Mouth scoorde in 1999 een hit met het nummer ‘All star’. De song leverde hen een nominatie voor een Grammy Award op. Het werd al meer dan een miljard keer gestreamd op Spotify. Voor Gen Z is het nummer onlosmakelijk verbonden met de animatiefilm Shrek, waarin het in de begingeneriek wordt gebruikt. Het nummer werd ook gebruikt in films als Mystery men en Rat race. Smash Mouth treedt nog steeds op, maar met een andere zanger. (smyt)