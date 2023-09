Een nieuwe dag, een nieuwe uitdager voor Tom Ongena

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Voorzittersrace (1)

In de voorzittersverkiezingen bij Open VLD moet Tom Ongena het niet alleen opnemen tegen Vincent Stuer, maar ook tegen Bert Schelfhout. Schelfhout (39) is schepen in Deerlijk en was samen met ex-staatssecretaris Eva De Bleeker de running mate van Egbert Lachaert toen die kandidaat-voorzitter was in 2020. Het was de exit van Lachaert die begin deze zomer de partij in chaos stortte. Om snel orde in de tent te krijgen, duidde premier Alexander De Croo Tom Ongena aan als waarnemend voorzitter. Bedoeling is dat Ongena tijdens een partijcongres op 23 september een volwaardig mandaat krijgt, weliswaar voor slechts één jaar, tot na de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Verscherpt toezicht (1)

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft de Oost-Vlaamse gemeente Haaltert onder verscherpt toezicht gezet na een forensische audit door Audit Vlaanderen. Tegen de burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA) loopt een opsporingsonderzoek naar aanleiding van een rapport van Audit Vlaanderen dat wees op mogelijke belangenvermenging in een subsidiedossier.

De zaak draait rond een projectsubsidie voor een evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen op 3 april 2022. De oppositie in Haaltert diende een klacht in, omdat een vereniging waarin de echtgenoot van Baeyens betrokken is onterecht aanspraak zou hebben gemaakt op subsidies.

Voorzittersrace (2)

Net als Vincent Stuer zet Schelfhout zich vooral af tegen ‘establishmentkandidaat’ Ongena. ‘Hij verpersoonlijkt de keuze van de partijtop, die verantwoordelijk is voor vijf verkiezings­nederlagen op rij. Ik sta voor radicale vernieuwing, waarbij we bijvoorbeeld straks met allemaal nieuwe lijsttrekkers naar de kiezers trekken.’ Verder wil Schelfhout pas in een volgende regering stappen als er garanties zijn dat het overheidsbeslag en de staatsschuld dalen. ‘Regerings­deelname mag geen vehikel meer zijn voor persoonlijke carrières.’

Verscherpt toezicht (2)

Over de inhoud van de audit in Haaltert doet Somers geen uitspraken. ‘Het lokale bestuur zal in een intensief traject nauwgezet opgevolgd worden door de gouverneur. Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur onder een vergrootglas zullen worden gehouden’, klinkt het.

Het rapport van Audit Vlaanderen werd overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Ook het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.

Voorzittersrace (3)

Een ander voorstel van Schelfhout is om leden het recht te geven om bepaalde voorstellen binnen de partij te lanceren, waarna alle leden erover kunnen stemmen. ‘Is er een meerderheid, dan moeten onze volksvertegenwoordigers ermee aan de slag.’

Schelfhout benadrukt ook zijn lokale realisaties. ‘Onze lokale afdelingen vormen de ruggengraat van onze structuur. De verkiezingen van oktober zijn minstens zo belangrijk als die van mei. Ik heb meer voeling met die lokale realiteit dan de andere kandidaten.’

Kandidaat-voorzitters hebben nog tot 17 september om hun papieren in te dienen.