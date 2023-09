Van Quickenborne vertelde niet het hele verhaal over avond van plasincident: ‘Dit verandert niets aan kern van de zaak’

De hetze over het plasincident op het verjaardagsfeestje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) flakkert weer op. Volgens de VRT is uren later ook de minister op bewakingsbeelden te zien.

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), hield op 14 augustus een feestje voor zijn vijftigste verjaardag. Twee gasten op dat feest zijn toen gefilmd, terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten. Om hem te beveiligen na bedreigingen uit het drugsmilieu stond die voor zijn huis geparkeerd. Op 23 augustus raakte bekend dat het parket een opsporingsonderzoek is gestart na een klacht over smaad tegen de politie.

Van Quickenborne houdt vol dat hij niet bij het incident aanwezig was en er niet vanop de hoogte was. Volgens de VRT blijkt uit ‘het onderzoek van de beelden van de politiecamera’s die opgesteld staan in de straat waar de minister woont’ dat er meer op te zien is dan enkele feestgangers die plassen tegen de combi.

‘Drie keer plassen tegen combi’

Om 20.39 uur registreert de bewakingscamera van de politie in de straat drie mannen die naar buiten komen, meteen in de richting van de politiecombi stappen en ertegen urineren, stelt de openbare omroep. Om 22.05 uur komt een van de twee mannen die eerder al plasten tegen de combi alleen naar buiten. Hij urineert opnieuw tegen het voertuig.

Om 00.02 uur zijn zes personen te zien op de beelden. De man die al twee keer plaste tegen het politievoertuig, doet dat opnieuw en opent de deur van de wagen, een andere man schopt tegen de bumper van de combi.

Om 4 uur ’s morgens komt volgens de VRT ook Van Quickenborne zelf in beeld, samen met een andere gast. Er wordt gelachen en terwijl de minister op de stoep staat, leunt hij achterover en doet hij alsof hij gaat plassen. Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en lachen ze. De minister stapt ook de straat over en doet – net als zijn gasten eerder die avond – de deur van de politiewagen open.

Op het kabinet van de minister is te horen dat de nieuwe elementen niets veranderen aan de kern van de zaak, namelijk dat de minister niet op de hoogte was van het plasincident zelf. De minister zou de deur van de combi geopend hebben om die goed op slot te doen. Van Quickenborne heeft meermaals zijn afschuw uitgesproken en stelde dat hij deze feiten via de media vernomen heeft. Daar blijft hij bij.

Gespannen relatie

De hele zaak is vervelend voor Quickenborne, die voogdijminister is van de politie, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De relatie tussen de minister en de politievakbonden loopt al een bijna een jaar spaak. Ze houden hem samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) verantwoordelijk voor de beslissing bij de opmaak van de begroting van 2023 om een eindeloopbaanregeling (Navap) af te bouwen.

De frustratie daarover leidde al tot diverse acties bij congressen en andere evenementen van Open VLD. Van Quickenborne heeft nooit willen toegeven aan die druk. Na de moord op Brussels politieman Thomas Monjoie eind vorig jaar vroegen de bonden al het ontslag van Van Quickenborne. Ze vinden dat hij geweld op en smaad aan de politie te laks opvolgt.

De politievakbonden roepen op om de beelden vrij te geven, ‘zodat er klaarheid geschept kan worden’. Het Nationaal Syndicaat Politie- & Veiligheidspersoneel (NSPV) heeft het parket ook gevraagd om erkend te worden als benadeelde partij.