Barbie steekt Mario Bros voorbij als grootste bioscoophit van het jaar

Barbie lokte dit jaar tot dusver wereldwijd de meeste kijkers naar de bioscoop. Dat meldt de BBC. De film van Greta Gerwig met Margot Robbie in de rol van ’s werelds beroemdste pop bracht wereldwijd 1,27 miljard euro op. Daarmee steekt de film de vorige recordhouder Super Mario Bros voorbij, die 1,59 miljard dollar of 1,26 miljard euro in het laatje bracht.

De top drie van grootste box office-hits van het jaar wordt vervolledigd door Oppenheimer, met ruim 790 miljoen euro. Er wordt verwacht dat die uitstekende cijfers dit najaar in dalende lijn zullen gaan, schrijft de BBC. Dat komt doordat verwachte blockbusters als Dune: part II, Kraven the Hunter en Ghostbusters: afterlife zijn uitgesteld tot 2024 vanwege de staking van acteurs en scenaristen in Hollywood. (vdbv)