In de eerste aflevering speelt Bruno Vanden Broecke, als koning Leopold I, een overtuigende tragikomische rol als treurende weduwnaar. — © vrt

In ‘Interview met de geschiedenis’ gaat Arnout Hauben in gesprek met Belgische koningen. De nieuwe reeks blijkt al snel een gemiste kans om iets betekenisvols over de geschiedenis te vertellen.