‘Piraat’ Olaf Scholz moet twee weken ooglapje dragen

Een rondje door Potsdam lopen, roeien, wandelen met zijn vrouw: de Duitse kanselier Olaf Scholz (SPD) profileert zich graag als sporty spice. Maar zaterdag kwam zijn gezonde gewoonte hem duur te staan. Hij struikelde en viel vol op zijn gezicht. Gelukkig voor hem stonden zijn lijfwachten paraat om hem naar het ziekenhuis over te brengen. Daar bleek de schade nogal mee te vallen. Scholz zag ‘grün und blau’, dat wel, en om zijn gezwollen oog te beschermen zal hij de komende weken een ooglapje moeten dragen. ‘Het ziet er erger uit dan het is’, reageerde de 65-jarige kanselier bij een foto waarop hij grijnzend – en met lapje – in de lens kijkt.

Zijn team schrijft nog dat hij ‘al uitkijkt naar de memes’. Opvallend, want Scholz’ handelsmerk is net dat hij weinig of nooit gevat uit de hoek komt - zijn bijnaam in veel Duitstalige media is ‘Scholzomat’ omdat hij ‘soms meer machine is dan mens’. Snel stroomden de reacties binnen, en zagen de Duitsers hun kanselier verbeeld als kapitein Haddock en als Jack Sparrow van Pirates of the Caribbean. Als daar maar geen Piratenpartij van komt.