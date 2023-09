Russische propagandafilm met ‘Belgische getuige’ flopt

Een gerenommeerde Belgische violist komt in februari 2022 aan in Kiev en is getuige van de gruwel van Oekraïense nationalisten. Ziedaar het begin van The witness, een Russische propagandafilm die amper volk lokt. En zo zijn er wel meer.

Sinds The witness op 17 augustus in première is gegaan, heeft de film nog maar 14 miljoen roebel (134.000 euro) opgebracht, terwijl er 200 miljoen roebel (1,9 miljoen euro) nodig was om hem te maken. Dat schrijft The Guardian. En er dreigen nog flops aan te komen, want het Kremlin heeft veel geld over voor propagandafilms die ‘het heroïsme en de onzelfzuchtigheid van Russische krijgers’ in Oekraïne in beeld brengen. Associated Press rapporteert dat er voor dit jaar in een recordbedrag van 30 miljard roebel (287 miljoen euro) aan staatsgeld voorzien is voor de filmindustrie. Na The witness worden later ook The militiaman en Mission ‘Ganges’ op het Russische volk losgelaten, beide films waarin Russen het opnemen tegen ‘het kwaad’ uit Oekraïne. En dat terwijl uit (onafhankelijke) polls blijkt dat de Russen zo weinig mogelijk over de oorlog willen horen of zien.

In The witness komt de fictieve Belgische violist Daniel Cohen (gespeeld door de Russische acteur Karen Badalov) aan in Kiev op het moment dat de zogenaamde ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne begint. In de film lopen Oekraïense bevelhebbers rond met Mein kampf van Adolf Hitler onder de arm en zweren de Oekraïense soldaten trouw aan de Führer. Cohen is getuige van allerlei gruweldaden van Oekraïense nationalisten en is vastbesloten de waarheid met de wereld te delen. De slachtpartijen in Boetsja, de doden in het treinstation van Kramatorsk en de aanslagen op de materniteit van het ziekenhuis in Marioepol: allemaal de schuld van de Oekraïeners, mocht je deze film geloven. Het verhaal past helemaal bij de retoriek van de Russische president Vladimir Poetin, die bij het begin van de oorlog beweerde dat hij de ‘denazificatie’ van Oekraïne moest realiseren.

Ook films over Georgië en de Krim

De voorbije jaren werden voor zowat elke militaire operatie een of meerdere propagandafilms gemaakt. Zo verscheen er in 2008, toen Rusland kortstondig oorlog voerde tegen Georgië, een film met ongeveer dezelfde verhaallijn als The witness. Daarin waren een Amerikaan en zijn Russische kennis getuigevan de daden van Georgische ‘slechteriken’ en wilden ze de waarheid onthullen.

In 2017 was er dan Crimea, de film waarin de annexatie van de Krim wordt goedgepraat en waarin te zien is hoe Oekraïeners elkaar geweld aandoen. Volgens de filmmakers kwamen de ideeën toen rechtstreeks van de Russische minister van Defensie Sergei Sjojgoe. Crimea werd gevolgd door een heel andere Krimfilm, een romantische komedie over de brug die het schiereiland met het Russische vasteland verbindt, een prestigeproject van Poetin. In die film wordt de Krim voorgesteld als een paradijs op aarde, sinds het in Russische handen is.

Geen enkele van die propagandafilms is al een blockbuster gebleken. Ze krijgen steevast slechte kritieken van onafhankelijke recensenten en lokken heel weinig volk. The witness ging overigens ook in première in Wit-Rusland, bondgenoot van Rusland. Volgens de Poolse openbare omroep TVP kwamen vier mensen opdagen voor de eerste vertoning. Uiteindelijk werd de film in meerdere steden geschrapt wegens gebrek aan interesse.

Waar de Russen dan wel naar kijken? Tot voor kort vielen ze ook ginds als een blok voor de blockbusters uit Hollywood, maar de meeste grote Amerikaanse studio’s hebben zich sinds het begin van de oorlog teruggetrokken uit Rusland. Volgens The Guardian vinden de Russen wel nog manieren om naar bijvoorbeeld Barbie te gaan kijken - kleine pop-upcinema’s vertonen dan een illegale versie van de film. Bovendien zijn er nog populaire ‘positieve’ Russische films, zoals Cheburashka, een soort sprookje met een iconisch, schattig poppetje uit Sovjettijden.